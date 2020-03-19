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В Николаеве избили водителя, не пускавшего в трамвай более 10 человек

Комментариев: 44
Сообщается, что наиболее агрессивными были люди старшего возраста.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
sq.com.ua

В Николаеве пассажиры трамвая №1 побили водителя за то, что он не хотел пропускать их, ссылаясь на ограничения количества людей в связи с карантином. Инцидент произошел в четверг, 19 марта, около семи утра, в районе ЮТЗ, пишет ресурс “Преступности.НЕТ“.

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Как рассказал директор КП “Николаевэлектротранс“ Владимир Евтушенко, водителя побили из-за того, что он не впускал в трамвай людей, потому что в салоне уже находилось больше десяти человек.

Ударили несколько раз водителя, поцарапали его… Взбунтовавшийся народ, мы ограничиваем их проезд до десяти человек, а они не слушаются, становятся перед трамваем, перекрывают движение, мы им объясняем, что есть постановление Кабинета Министров, говорим: “Извините, но так должно быть“, вызываем полицию и проводим эти вопросы, - рассказал Евтушенко.

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По его словам, разозлились в большей степени люди старшего возраста.

Евтушенко также заверил, что все водители оснащены индивидуальными защитными средствами, а салоны трамваев и троллейбусов дезинфицируются.

Конечно, маски, защитные средства, обработка трамваев, все это делается на конечных остановках, обязательно. Люди защищены, имеют защитные средства, имеют с дозаторами бутылочки, чтобы можно было руки помыть, пополоскать, - заявил чиновник.

Напомним, Одесса второй день страдает от транспортного апокалипсиса. У людей сдают нервы и они начинают перекрывать дороги и громить трамваи.

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Теги: карантин, коронавирус, общественный транспорт, Николаев, трамвай
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Комментариев (44)
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ЗаелоПластинку    19.03.2020, 18:37
Оценка:  +2
ЗаелоПластинку
Знаете ли вы, что журнашлюха Шария Белоглазова дружит с идейным врагом Белецким (был, к примеру, руководителем Правый Сектор-Восток). Поиграем в угадайку: кто помогает Шарию СОЗДАВАТЬ новости про то, как власть в Украине захватили фашисты? Регор оказался марионеткой, так нифига и не поняв
ДонАмигос    19.03.2020, 18:33
Оценка:  -8
ДонАмигос
Это и есть Европа?Или это Пэрэмога?
ВосставшийИзБана    19.03.2020, 18:37
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Это бубочка у власти.
WTF2wtf    19.03.2020, 18:37
Оценка:  +5
WTF2wtf
Ты не устало скакать???
Нахyй скачи, вечный скакун ...
ЗаелоПластинку    19.03.2020, 18:51
Оценка:  +1
ЗаелоПластинку
Антибес, для тебя это крах.
Cudzoziemiec    19.03.2020, 18:11
Оценка:  +12
Cudzoziemiec
быдлота....
СумноЗаУкраїну    19.03.2020, 18:06
Оценка:  -14
СумноЗаУкраїну
Сумно що Бігмір перетворився на ботоферму порохоботів.Однак це нічого не міняє.Епідемія коронавіруса немінуча.І померти повинні саме порохоботи разом зі своїм працедавцем Педриком.Однак помруть прості українці.І це найсумніне.
ПродувКротов    19.03.2020, 18:15
Оценка:  +10
ПродувКротов
Слшь ты лапоть на московский, давай вали на свою на московию. Хватит уже тут смердеть.
СумноЗаУкраїну    19.03.2020, 18:19
Оценка:  -14
СумноЗаУкраїну
Антибіс,що ти будеш робити коли Бігмір перестане давати можливість ставити оцінки?Почнеш працювати на нормальній роботі?Чи може одразу сконаєш від люті,чи коронавірусу?)))))))))
ЗаелоПластинку    19.03.2020, 18:26
Оценка:  +10
ЗаелоПластинку
Антибіс, ти тепер ПродувКротов будеш називати Антибісом? А як же я?
qwsdcvnm    19.03.2020, 18:19
Оценка:  -7
qwsdcvnm
Пока умирают иранцы и итальянцы. Бельгийцы и немцы скоро добавятся. Немцы вообще любят путешествовать , как они ещё не в лидерах.
qwsdcvnm    19.03.2020, 18:19
Оценка:  -8
qwsdcvnm
Пока умирают иранцы и итальянцы. Бельгийцы и немцы скоро добавятся. Немцы вообще любят путешествовать , как они ещё не в лидерах.
ЗаелоПластинку    19.03.2020, 17:45
Оценка:  +11
ЗаелоПластинку
Напомню подвиги Гундяева: отжал квартиру (повод - нанопыль после ремонта), организация импорта алкогольной и табачной продукции, часики отфотошопили, а отражение убрать забыли (за 30к евро), часики за 16к баксов (эти уже даже не ретушировали, дешёвка же)
СумноЗаУкраїну    19.03.2020, 17:50
Оценка:  -15
СумноЗаУкраїну
Тупий троляка,скільки тобі платять за твій спам?
ЗаелоПластинку    19.03.2020, 17:53
Оценка:  +10
ЗаелоПластинку
Антибіс, ти навіть українською ті ж самі помилки робиш.
СумноЗаУкраїну    19.03.2020, 17:58
Оценка:  -13
СумноЗаУкраїну
Тупий троляка,так це ж ти Антибіс.Незабром в мене з твоєю допомогою з'являться десятки мінусів і мене заблокують.А в тебе з'являться десятки плюсів і ти будеш і далі нести сво
маячню під рвзними ніками.Хіба ні,Антибіс?
ПродувКротов    19.03.2020, 18:06
Оценка:  +10
ПродувКротов
СумноЗаУкраїну вам бы к психиатру сходить, вместо юродствований на форумах соседней страны. Вас начальство не отпускает ? Давайте я завтра утром позвоню пригожину, и он вас отпусит на денек. Вернетесь здоровым человеком Разве это плохо
ЗаелоПластинку    19.03.2020, 18:10
Оценка:  +9
ЗаелоПластинку
Досить писати українською, ти занадто багато на неї кидав багнюки.
Ні, ти, як володар сотні аккаунтів повинен знати, що є люди, які не мають такого "багатства", тому голосують лише одним. Але вони користуються народною мудрістю: гуртом і батька легше бити.
Підкажи, де в мене маячня?
СумноЗаУкраїну    19.03.2020, 18:12
Оценка:  -11
СумноЗаУкраїну
Антибіс,якщо в тебе є докази того що я з Росії,надай такі докази.Але ж в твоїй методичці ботоферми Педрика,вказано кожного незгодного з тобою називати росіянином,хіба ні,Антибіс?)))))
ЗаелоПластинку    19.03.2020, 18:13
Оценка:  +10
ЗаелоПластинку
Бо щось як тільки прошу спростувати, так ти одразу кудись зникаєш, або змінюєш тему, нешановний Антибіс.
ЗаелоПластинку    19.03.2020, 18:14
Оценка:  +12
ЗаелоПластинку
Останнє це до кого було? Бо по смислу більше ніби до ПродувКротов, а називаєш його своїм іменем, яким мене чомусь почав називати. В тебе може правда трішки шизофренія?
ВосставшийИзБана    19.03.2020, 17:41
Оценка:  +10
ВосставшийИзБана
Правильный вирус. И название правильное - "сдохни старичье".
ПродувКротов    19.03.2020, 18:02
Оценка:  +9
ПродувКротов
Не надо никому сдыхать, пусть все живут.
ВосставшийИзБана    19.03.2020, 18:06
Оценка:  +10
ВосставшийИзБана
Есть такие, которые могут сделать этот мир лучше, если просто покинут его.
ПродувКротов    19.03.2020, 18:16
Оценка:  +12
ПродувКротов
Мир хорош своим разнообразием.
qwsdcvnm    19.03.2020, 18:16
Оценка:  -9
qwsdcvnm
Так в чём же дело, за тобой один шаг с подоконника на улицу. Этаж позволяет реализовать задуманное?
ВосставшийИзБана    19.03.2020, 18:38
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Задуманное тобой?
ПродувКротов    19.03.2020, 17:35
Оценка:  +13
ПродувКротов
Эти нервнопсихические уроды и в морг будут ломиться через закрытую дверь.
СумноЗаУкраїну    19.03.2020, 17:38
Оценка:  -20
СумноЗаУкраїну
Навіщо їм ломитися туди де ти вже будеш ліжати?Вони у себе вдома сконають.
ВосставшийИзБана    19.03.2020, 17:41
Оценка:  +12
ВосставшийИзБана
У нас в соседнем доме умер один такой. Соседи до сих пор жалуются на запах трупного яда. А ведь еще не лето.
PomoikaZE    19.03.2020, 17:52
Оценка:  +15
PomoikaZE
Ты перед тем как писать что то на украинском, выучи язык, недоразумение.
СумноЗаУкраїну    19.03.2020, 17:34
Оценка:  -20
СумноЗаУкраїну
Недивно що наше стадо потрошки вимирає.Незабаром процес вимирання значно прискориться.
ПродувКротов    19.03.2020, 17:38
Оценка:  +13
ПродувКротов
Да, у вас на россии за время коленовстана помер каждый третий рассианин. Это неплохой результат. Теперь у вас на вашей поганой россии свирепствует короновирус. Масштаб эпидемии кремлем засекречен - это хорошо. Это не даст вработать объективную стратегию борьбы с эпидемией.
СумноЗаУкраїну    19.03.2020, 17:41
Оценка:  -18
СумноЗаУкраїну
В нашій"Расії"зі столицею під назвою Київ,метро не працює другий день поспіль,через що утворився суцільний транспортний колапс.Хіба тупі порохоботи цього не бачать?
СумноЗаУкраїну    19.03.2020, 17:45
Оценка:  -18
СумноЗаУкраїну
А щодо епідемії коронавірусу,то не знаю як там у Росії.А в нас померлих дуже багато,однак з якої причини вони померли,ніхто не знає.Бо дефіцит тестів на коронавірус,які бариги продають за космічними цінами.Офіційно померлих двоє,однак це дуже смішна цифра.Порохоботам заборонили думати?
ПродувКротов    19.03.2020, 17:56
Оценка:  +13
ПродувКротов
СумноЗаУкраїну - переводчик у вас на вашей поганой москве - полное фуфло.
PomoikaZE    19.03.2020, 17:53
Оценка:  +16
PomoikaZE
Язык учи, убожище.
PomoikaZE    19.03.2020, 17:56
Оценка:  +13
PomoikaZE
Расскажи, как ты зарегистрировался на сайте??? Ты же в трех словах делаешь две ошибки??? С таким уровнем рассуждать о политике могут только ОПУЩЕННЫЕ.
qwsdcvnm    19.03.2020, 18:13
Оценка:  -10
qwsdcvnm
Разве не дело опущенных кака раз рассуждать о политике. Истину узри, знаток херов.
WTF2wtf    19.03.2020, 18:32
Оценка:  +7
WTF2wtf
Это антиукраинское быдло из раши тут "работает" ... и рабочих аккаунтов оно тут зарегистрировало уже не одну сотню даже.
Boxeroos=УкраинаЦэБурун ди, ШоколаднийЦар, ШоколадныйБоx, СумноЗаУкраїну, KоляТашлинков, CпасительМаккейн, Хайбраза, Антибес, Антираб, Антибот, Tratarog, ЗлийЗохан, Редкий ...
WTF2wtf    19.03.2020, 18:33
Оценка:  +5
WTF2wtf
=PобинГуд, Здобуляка, ФеликсДзе, Простакк, Негорро, Предаторр, Мистериокс, Рулевой, МиЗдобулиДупу, МиЗдобулиАфрику, ГунВсемогущий, НеистовыйГун, ФaйныйДрузяка, КудлатыйКыць, BсэБудэУшоколади, КульныйПэрэць, ВолодяГрОЙсман, Нинізосереджений, СерыйКыць,
BладимирИльич ...
PomoikaZE    19.03.2020, 18:35
Оценка:  +5
PomoikaZE
2 qwsdcvnm 19.03.2020, 18:13

Еще одно безграмотное существо, обсуждающее высокие материи...
WTF2wtf    19.03.2020, 18:35
Оценка:  +5
WTF2wtf
И это только часть из ПОДТВЕРЖДЕННЫХ рабочих аккаунтов всего одного упоротого шизоида из раши,
который уже давно сцытся в Украину сунуться ... тут к нему много вопросов к нему накопилось
PomoikaZE    19.03.2020, 18:33
Оценка:  +6
PomoikaZE
Ты есть тупое, безграмотное существо.
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