В Николаеве избили водителя, не пускавшего в трамвай более 10 человек
В Николаеве пассажиры трамвая №1 побили водителя за то, что он не хотел пропускать их, ссылаясь на ограничения количества людей в связи с карантином. Инцидент произошел в четверг, 19 марта, около семи утра, в районе ЮТЗ, пишет ресурс “Преступности.НЕТ“.
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Как рассказал директор КП “Николаевэлектротранс“ Владимир Евтушенко, водителя побили из-за того, что он не впускал в трамвай людей, потому что в салоне уже находилось больше десяти человек.
Ударили несколько раз водителя, поцарапали его… Взбунтовавшийся народ, мы ограничиваем их проезд до десяти человек, а они не слушаются, становятся перед трамваем, перекрывают движение, мы им объясняем, что есть постановление Кабинета Министров, говорим: “Извините, но так должно быть“, вызываем полицию и проводим эти вопросы, - рассказал Евтушенко.
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По его словам, разозлились в большей степени люди старшего возраста.
Евтушенко также заверил, что все водители оснащены индивидуальными защитными средствами, а салоны трамваев и троллейбусов дезинфицируются.
Конечно, маски, защитные средства, обработка трамваев, все это делается на конечных остановках, обязательно. Люди защищены, имеют защитные средства, имеют с дозаторами бутылочки, чтобы можно было руки помыть, пополоскать, - заявил чиновник.
Напомним, Одесса второй день страдает от транспортного апокалипсиса. У людей сдают нервы и они начинают перекрывать дороги и громить трамваи.
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Нахyй скачи, вечный скакун ...
маячню під рвзними ніками.Хіба ні,Антибіс?
Ні, ти, як володар сотні аккаунтів повинен знати, що є люди, які не мають такого "багатства", тому голосують лише одним. Але вони користуються народною мудрістю: гуртом і батька легше бити.
Підкажи, де в мене маячня?
Boxeroos=УкраинаЦэБурун ди, ШоколаднийЦар, ШоколадныйБоx, СумноЗаУкраїну, KоляТашлинков, CпасительМаккейн, Хайбраза, Антибес, Антираб, Антибот, Tratarog, ЗлийЗохан, Редкий ...
BладимирИльич ...
Еще одно безграмотное существо, обсуждающее высокие материи...
который уже давно сцытся в Украину сунуться ... тут к нему много вопросов к нему накопилось