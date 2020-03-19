В Николаеве избили водителя, не пускавшего в трамвай более 10 человек

Сообщается, что наиболее агрессивными были люди старшего возраста.

В Николаеве пассажиры трамвая №1 побили водителя за то, что он не хотел пропускать их, ссылаясь на ограничения количества людей в связи с карантином. Инцидент произошел в четверг, 19 марта, около семи утра, в районе ЮТЗ, пишет ресурс “Преступности.НЕТ“.

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Как рассказал директор КП “Николаевэлектротранс“ Владимир Евтушенко, водителя побили из-за того, что он не впускал в трамвай людей, потому что в салоне уже находилось больше десяти человек.

Ударили несколько раз водителя, поцарапали его… Взбунтовавшийся народ, мы ограничиваем их проезд до десяти человек, а они не слушаются, становятся перед трамваем, перекрывают движение, мы им объясняем, что есть постановление Кабинета Министров, говорим: “Извините, но так должно быть“, вызываем полицию и проводим эти вопросы, - рассказал Евтушенко.

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По его словам, разозлились в большей степени люди старшего возраста.

Евтушенко также заверил, что все водители оснащены индивидуальными защитными средствами, а салоны трамваев и троллейбусов дезинфицируются.

Конечно, маски, защитные средства, обработка трамваев, все это делается на конечных остановках, обязательно. Люди защищены, имеют защитные средства, имеют с дозаторами бутылочки, чтобы можно было руки помыть, пополоскать, - заявил чиновник.

Напомним, Одесса второй день страдает от транспортного апокалипсиса. У людей сдают нервы и они начинают перекрывать дороги и громить трамваи.

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