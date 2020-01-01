Погода в Украине на 20 марта: Солнце, местами дожди

В Украине ожидается теплая погода.

Погода в пятницу, 20 марта, в Украине будет в основном солнечная. Осадки возможны на западе страны и в Крыму. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +12 до + 18 градусов тепла, ночью от +4 до +6;

На севере Украины температура днем +10… +12, ночью +3… +5;

В центральных областях температура днем от +11 до +15, ночью от +4 до +7;

На востоке страны днем от +9 до + 14, ночью от -1 до +4;

На юге Украины днем от +14 до +16 градусов, ночью от +3 до +7;

В Крыму днем +12… +14, ночью +1… +3;

В Киеве днем +10… +12, ночью +5… +7.

Погода в Украине на 20 марта meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в пятницу, 20 марта, теплая погода еще удержится, однако на юге уже пройдут дожди.

20-го марта будет День весеннего равноденствия. А это значит, что пришло время окончательного перехода к лету. А такие изменения спокойными не бывают, - пишет Диденко.

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