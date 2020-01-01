Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Погода в Украине на 20 марта: Солнце, местами дожди

Комментариев: 0
В Украине ожидается теплая погода.
В Украине по-прежнему тепло
В Украине по-прежнему тепло
pixabay.com

Погода в пятницу, 20 марта, в Украине будет в основном солнечная. Осадки возможны на западе страны и в Крыму. Об этом сообщает Укргидрометцентр

Читай также: День весеннего равноденствия-2020: дата и приметы

В западных областях страны температура воздуха днем составит от +12 до + 18 градусов тепла, ночью от +4 до +6;

На севере Украины температура днем +10… +12, ночью +3… +5;

В центральных областях температура днем от +11 до +15, ночью от +4 до +7;

На востоке страны днем от +9 до + 14, ночью от -1 до +4;

На юге Украины днем от +14 до +16 градусов, ночью от +3 до +7;

В Крыму днем +12… +14, ночью +1… +3;

В Киеве днем +10… +12, ночью +5… +7.

Погода в Украине на 20 марта
Погода в Украине на 20 марта
meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в пятницу, 20 марта, теплая погода еще удержится, однако на юге уже пройдут дожди.

20-го марта будет День весеннего равноденствия. А это значит, что пришло время окончательного перехода к лету. А такие изменения спокойными не бывают, - пишет Диденко.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Погода, Украины, Дождь, Солнце, Тепло
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь