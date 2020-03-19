На Закарпатье священник окропил улицы святой водой от коронавируса

Появилось впечатляющее видео.

В селе Поляна Закарпатской области священник местного храма окропляет улицы святой водой, чтобы уничтожить коронавирус.

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Об этом сообщает Mukachevo.net, опубликовав впечатляющее видео из места событий.

На видеоролике видно, как священник ездит стоя в кузове грузовика УАЗ и брызгает по сторонам святой водой под звон колокола.

Видео стало резонансным в сети. Многие пользователи сети с юмором воспринимают новость из Закарпатья, но нашлись и те, кто с верой отнесся к действиям священника.

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Напомним, в Лондоне строят мобильный морг для жертв коронавируса. В Лондоне опасаются большого количества жертв COVID-19.

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