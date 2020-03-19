На Закарпатье священник окропил улицы святой водой от коронавируса
В селе Поляна Закарпатской области священник местного храма окропляет улицы святой водой, чтобы уничтожить коронавирус.
Читай также: В Николаеве избили водителя, не пускавшего в трамвай более 10 человек
Об этом сообщает Mukachevo.net, опубликовав впечатляющее видео из места событий.
На видеоролике видно, как священник ездит стоя в кузове грузовика УАЗ и брызгает по сторонам святой водой под звон колокола.
Видео стало резонансным в сети. Многие пользователи сети с юмором воспринимают новость из Закарпатья, но нашлись и те, кто с верой отнесся к действиям священника.
Читай также: В мире снизился уровень загрязнения воздуха из-за коронавируса
Напомним, в Лондоне строят мобильный морг для жертв коронавируса. В Лондоне опасаются большого количества жертв COVID-19.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Когда-то попы паровые машины бесовскими считали, а ныне всякие верхушки на майбахах ездят(!), но "веру" нести в массы не отказываются!
Евангелие от Матфея 17:20