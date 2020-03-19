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На Закарпатье священник окропил улицы святой водой от коронавируса

Комментариев: 5
Появилось впечатляющее видео.
Священник окропил город
Священник окропил город
скриншот видео

В селе Поляна Закарпатской области священник местного храма окропляет улицы святой водой, чтобы уничтожить коронавирус.

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Об этом сообщает Mukachevo.net, опубликовав впечатляющее видео из места событий.

На видеоролике видно, как священник ездит стоя в кузове грузовика УАЗ и брызгает по сторонам святой водой под звон колокола.

Видео стало резонансным в сети. Многие пользователи сети с юмором воспринимают новость из Закарпатья, но нашлись и те, кто с верой отнесся к действиям священника.

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Напомним, в Лондоне строят мобильный морг для жертв коронавируса. В Лондоне опасаются большого количества жертв COVID-19.

 

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Теги: коронавирус, священник, святая вода
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Комментариев (5)
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толян04    19.03.2020, 18:37
Оценка:  -4
толян04
ну Фсе! деревня спасена!!!))))
ЗаелоПластинку    19.03.2020, 18:23
Оценка:  +6
ЗаелоПластинку
В сеть выложили видео с признанием боевика “ДНР“ Александра Ходаковского о том, что лично он отдал приказ накрыть из “Градов“ центр города Ясиноватая. Как хорошо - и на ВСУ потом можно переложить вину, и Аллею Ангелов обновить, чтобы люди не забывали бояться мифических бЕндеровцев.
Lyonya-Space    19.03.2020, 18:03
Оценка:  +10
Lyonya-Space
"Вот что крест животворящий делает!"
Когда-то попы паровые машины бесовскими считали, а ныне всякие верхушки на майбахах ездят(!), но "веру" нести в массы не отказываются!
ВосставшийИзБана    19.03.2020, 18:05
Оценка:  +9
ВосставшийИзБана
Конторки по торговле благодатью и отпущению грехов - очень выгодный бизнес и к вере никакого отношения не имеют.
ВосставшийИзБана    19.03.2020, 18:03
Оценка:  +10
ВосставшийИзБана
Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас;
Евангелие от Матфея 17:20
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