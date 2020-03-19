В МВД пригрозили уголовной ответственностью за увольнения в карантин

Национальная полиция обещает реагировать на случаи незаконного увольнения работников.

Руководителям предприятий, которые в период карантина будут незаконно увольнять подчиненных, будет грозить уголовная ответственность. Об этом заместитель главы Нацполиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

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По его словам, в Уголовном кодексе есть ст. 172 (Грубое нарушение законодательства о труде), и в случае незаконного увольнения работники могут обращаться на 102 либо писать заявление в полицию.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 000 — 51 000 гривен — ред.) или лишение права занимать определенные должности. Также их могут лишить права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или наказать исправительными работами на срок до двух лет, — заявил Цуцкиридзе.

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Он также напомнил о существовании еще одной статьи в Уголовном кодексе — это статья 173 (Грубое нарушение соглашения о труде).

Когда человека берут на работу и заключают договор между ним и работодателем, там прописаны определенные условия. Работодатели не могут их ухудшать под предлогом карантина, иначе им придется отвечать за такие действия. Правда, пока о таких случаях я не слышал, все с пониманием подходят к ситуации, — рассказал Цуцкиридзе.

Замглавы Нацполиции пообещал, что правоохранители будут оперативно реагировать на нарушения трудового законодательства и привлекать нарушителей к уголовной ответственности.

Напомним, экс-министр экономики Милованов заявил, что из-за карантина работу потеряет полмиллиона украинцев. Он сослался на опыт Китая, который первым пережил эпидемию и карантин.

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