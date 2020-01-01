Во Львове отменят льготы на проезд на время карантина

Полиция также начала штрафовать водителей, пускающих более 10 пассажиров в транспорт. Ранее такую меру приняли в Черновцах.

Львов на время карантина отменяет льготы в городском транспорте

Горсовет Львова отменил льготы на проезд в общественном транспорте на период карантина в Украине. Об этом заявил депутат Игорь Зинкевич в Facebook в четверг, 19 марта.

С 23 марта будет отменен бесплатный проезд для льготных категорий в общественном транспорте Львова до завершения карантина.

Также сохраняется ограничение на не более 10 пассажиров. В частности, сегодня полиция оштрафовала пятерых водителей на 17 тыс. гривен за нарушение условий карантина.

Депутат добавил, что во Львовской инфекционной больнице находятся 27 пациентов с подозрением на коронавирус.

Напомним, что ранее в Черновцах ради здоровья пенсионеров приостановили льготы на проезд. Власти города надеются, что это заставить пенсионеров меньше выходить из дома. Именно для людей старшего возраста коронавирус особо опасен.

Также сообщалось, что полиция Киева не пускает больше десяти человек в транспорт. Люди остановили один автобус, перекрыв ему дорогу, и начали заходить в салон, толкаясь с полицейскими.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet