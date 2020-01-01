На Волыни пятеро закарпатцев пытались сбежать из обсервации

У одного из мужчин пограничники обнаружили температуру, а его попутчиков изолировали как контактных лиц. Мужчин охраняет полиция, поскольку они, пытаются сбежать.

В Волынской обрасти пятеро мужчин с подозрением на коронавирус пытаются убежать из Любешовской больницы, куда их поместили на карантин. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает местное издание 12 канал, со ссылкой на председателя Любешовской РГА Сергея Фесика.

Отмечается, что накануне на пересечении границы Беларусь-Украина в пункте пропуска Дольск у одного из мужчин выявили повышенную температуру. Его вместе с четырьмя попутчиками доставили в инфекционное отделение Любешовской ЦРБ.

"Все они - жители Закарпатской области, возвращались с заработков в России. У одного из них была температура около 38 градусов. Пограничники вызвали экстренную службу, те приехали и забрали мужчин в больницу ", - рассказал Сергей Фесик.

По его словам, мужчины категорически отказывались от госпитализации, писали отказ. Убедить их удалось лишь сотрудникам полиции - они объяснили последствия и ответственность, которую влечет за собой отказ от госпитализации в таком случае.

"Состояние здоровья их удовлетворительное, температуры ни у одного из них нет. Анализы проверяют. Полиция обеспечивает круглосуточную охрану, чтобы госпитализированные не убежали, потому что все время пытаются это сделать. Заблокирована их машина. И на всякий случай - полицейские сидят у инфекционного отделения", - отметил председатель РГА, добавив, что сейчас ожидаются результаты анализов госпитализированных.

Ранее сообщалось, что в Галиче медики разбежались от мужчины, вернувшегося из-за границы. Позже оказалось, что у него грипп.

Напомним, что ранее в Украине зафиксировали два новых случая коронавируса: один - в Киеве, второй - в Житомире.

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