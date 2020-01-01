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Кабмин и СНБО работают над мобильностью медиков

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Правительство хочет организовать подвоз медработников на работу. СНБО предлагает разместить их в гостиницах или хостелах.
В Кабмине требуют организовать на местах подвоз медиков на работу
В Кабмине требуют организовать на местах подвоз медиков на работу
facebook.com/cvODA

Мининфраструктуры потребовало, чтобы местные власти организовали подвоз медиков на работу в период карантина в Украине. Об этом заявил глава ведомства Владислав Криклий в своем Telegram-канале в четверг, 19 марта.

Местные органы власти должны организовать подвоз медработников к больницам и госпиталям, а также работников важных инфраструктурных объектов. Правительство предлагает местным органам власти рассмотреть вопрос о размещении медиков рядом с местом работы.

В свою очередь СНБО направил лист всем ОГА с предложением рассмотреть размещения медработников в гостиницах, хостелах и обеспечить их транспортировку к рабочим местам, сообщает пресс-служба Совета.

Замсекретаря СНБО Алексей Соловьев встретился с ведущими украинскими специалистами-эпидемиологами и инфекционистами.

“По результатам совещания направлено письмо ко всем областным государственным администрациям по рассмотрению вопросов размещения медицинских работников в гостиницах, хостелах и т.д., их транспортировки к рабочим местам и обеспечение членов их семей необходимой помощью”, - говорится в сообщении.

Участники совещания обсудили вопрос внесения изменений в алгоритм действий врача и маршрута пациента с подозрением на коронавирус COVID-19, в частности, чтобы оптимизировать клинический маршрут пациента, который может быть болен COVID-19, а также минимизировать риски для жизни и здоровья я семейных врачей.

Напомним, что ранее в Украине зафиксировали два новых случая коронавируса: один - в Киеве, второй - в Житомире.

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Теги: СНБО, медики, Кабинет Министров, Кабмин Украины, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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