Гражданин России пытался устроиться на службу в Нацгвардию - СБУ

Уроженец Славутича получил среднее образование в РФ и служил в российских вооруженных силах, а также принимал участие в боевых действиях на Кавказе.

Россиянин пытался устроиться на военную службу в Национальную гвардию Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в четверг, 19 марта.

Уроженец Славутича, после получения среднего образования в России и прохождения срочной военной службы в российских Вооруженных силах, в составе которых принимал участие в боевых действиях на Кавказе, вернулся в Украину и пытался устроиться в Нацгвардию.

"В январе 2020 года он обратился в Нацгвардию с намерением заключить контракт о прохождении военной службы в одном из ее спецподразделений, который систематически выполняет задачи в районе проведения операции Объединенных сил. При этом во время подачи документов в украинскую силовую структуру мужчина сознательно не предоставил информацию о наличии паспорта гражданина РФ", - сказано в сообщении.

Правоохранители также обнаружили личные контакты "кандидата" на военную службу с представителями правоохранительных органов РФ, в частности на временно оккупированной территории.

"Сейчас проверяется информация относительно причастности российского гражданина к сети военной разведки РФ", - информируют силовики.

Ранее СБУ разоблачила в Киевской области бывшего сепаратиста так называемой "ДНР". В 2014 году он три месяца служил в вооруженных формированиях сепаратистов, а также участвовал в учениях под руководством военных из России.

Также сообщалось, что в СБУ заявили о задержании агента спецслужб РФ. Контрразведка СБУ задержала агента спецслужб РФ при попытке незаконного получения секретной информации в сфере кораблестроения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet