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На Донбассе нашли оружие, похищенное в Крыму в 2014 году

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Оперативники изъяли противотанковый гранатомет РПГ-22, две осколочные гранаты РГ-42, два автомата АК-74 и большое количество патронов различного калибра.
Сейчас на месте находки продолжаются следственные действия
Сейчас на месте находки продолжаются следственные действия
пресс-служба СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Луганской области схрон с оружием, похищенным в 2014 году из части ЗCУ в АР Крым. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

"Из тайника, скрытого в лесополосе вблизи одного из населенных пунктов Новопсковского района, оперативники изъяли противотанковый гранатомет РПГ-22, две осколочные гранаты РГ-42, два автомата АК-74 и большое количество патронов различного калибра", - сказано в сообщении.

Как отмечается, схрон еще в 2014 году обустроил участник одного из незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Сепаратист имел двойное гражданство Украины и РФ и в то время жил на Луганщине. Он контактировал с представителями российских спецслужб и вероятно был причастен к подрыву моста в селе Подгоровка Старобельского района.

Сейчас на месте находки продолжаются следственные действия.

Напомним, что ранее на Донбассе в квартире сепаратиста "ЛНР" нашли оружие. Владелец изъятого оружия был передан сепаратистам в декабре 2019 года при обмене пленными.

В СБУ рассказали о количестве изъятого оружия за год

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Теги: Крым, СБУ, оружие, донбасс, торговля оружием, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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