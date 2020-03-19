Женщина жаловалась на симптомы COVID-19: у нее диагностировали похмелье
Жительницу Нежина госпитализировали после ее жалоб на симптомы коронавируса, но затем медики диагностировали только похмелье. Об этом со ссылкой на гендиректора ЦНМЛ А. Костырко сообщают Новости Нежина в четверг, 19 марта.
"Пациентка в удовлетворительном состоянии. Явлений ОРВИ у женщины нет, а вот запах алкоголя и похмельный синдром есть", - заявил медик.
Женщине 38 лет. Вчера она вызвала скорую, сказала, что двое суток у нее держится высокая температура, кашель и она задыхается. Добавила, что три дня назад вернулась из Италии. Насколько правдива последняя информация - достоверно неизвестно.
Тогда к ней направили спецбригаду, и женщину срочно привезли в больницу. Осмотр показал, что температура в норме, пациентка кашляла, но это можно легко симулировать.
Накануне ее поместили в бокс в инфекционном отделении с подозрением на коронавирус. Женщина пробудет там до получения результатов материалов, которые отправили в столицу.
"В течение суток поступит экспресс-результат, а конечный получим через неделю. Женщина под присмотром и больше всего сейчас ее беспокоит похмельный синдром", - подытожил Костырко.
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Сам в сб в таком жестком похмелье был после гулек всю ночь и половину времени наверное провёл на улице, ну до такого идиотизма когда проснулся недокатился!))