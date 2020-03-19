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Женщина жаловалась на симптомы COVID-19: у нее диагностировали похмелье

Комментариев: 7
В Нежине женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус, но затем у нее выявили похмельный синдром без признаков ОРВИ.
У госпитализированной с подозрением на коронавирус жительницы Нежина диагностировали похмелье
У госпитализированной с подозрением на коронавирус жительницы Нежина диагностировали похмелье
Vesti (архивное фото)

Жительницу Нежина госпитализировали после ее жалоб на симптомы коронавируса, но затем медики диагностировали только похмелье. Об этом со ссылкой на гендиректора ЦНМЛ А. Костырко сообщают Новости Нежина в четверг, 19 марта.

"Пациентка в удовлетворительном состоянии. Явлений ОРВИ у женщины нет, а вот запах алкоголя и похмельный синдром есть", - заявил медик.

Женщине 38 лет. Вчера она вызвала скорую, сказала, что двое суток у нее держится высокая температура, кашель и она задыхается. Добавила, что три дня назад вернулась из Италии. Насколько правдива последняя информация - достоверно неизвестно.

Тогда к ней направили спецбригаду, и женщину срочно привезли в больницу. Осмотр показал, что температура в норме, пациентка кашляла, но это можно легко симулировать.

Накануне ее поместили в бокс в инфекционном отделении с подозрением на коронавирус. Женщина пробудет там до получения результатов материалов, которые отправили в столицу.

"В течение суток поступит экспресс-результат, а конечный получим через неделю. Женщина под присмотром и больше всего сейчас ее беспокоит похмельный синдром", - подытожил Костырко.

Напомним, что испанцам предлагают собак в аренду, так как это позволяет обойти карантин. В Испании людям запретили покидать дома. Исключениями являются работа, неотложные ситуации и выгул собак.

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Теги: курьезы, курьез, похмелье, Коронавирус, Нежин, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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ЗаелоПластинку    19.03.2020, 21:40
Оценка:  +5
ЗаелоПластинку
Петиция о привлечении доблестного воена ДНР за убийство Кати Сторожук за год! набрала меньше 7тыс. голосов. Вот так двуличные мрази, типа Антибеса и Вшыванки переживают за детей. Двойные стандарты русских уже давно стали легендой. Продолжайте прятаться за спинами женщин и детей, как велел путен
L@G    19.03.2020, 21:18
Оценка:  +2
L@G
Д*ра бл* что тут написать!???
Сам в сб в таком жестком похмелье был после гулек всю ночь и половину времени наверное провёл на улице, ну до такого идиотизма когда проснулся недокатился!))
haarp    19.03.2020, 21:09
Оценка:  -10
haarp
обычная жизнь скаклов , сваливать на что то , на своей мине подорваться надо на сепаров свалить, перебухала лишнего на Путина уже не модно , надо на вирус свалить , но мы то знаем скаклы не пьют
СТЕКЛО_МОЙ    19.03.2020, 21:26
Оценка:  +5
СТЕКЛО_МОЙ
Кому вы на куй нужны, пукинососы, пукин и прочая ватная куетень ! ПНХ долбоёбы ))))
mtommoup    19.03.2020, 21:07
Оценка:  +1
mtommoup
А на то что Путин её намедни выепал прямо в ж0пу,она случайно не жаловалась?
haarp    19.03.2020, 21:10
Оценка:  -10
haarp
жаловалась , он то ее короновирусом и заразил.
СТЕКЛО_МОЙ    19.03.2020, 21:25
Оценка:  +4
СТЕКЛО_МОЙ
один ватный педик под двумя никами ведет сам с собой беседу))) Антибес ПНХ !!!
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