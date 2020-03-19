Женщина жаловалась на симптомы COVID-19: у нее диагностировали похмелье

В Нежине женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус, но затем у нее выявили похмельный синдром без признаков ОРВИ.

У госпитализированной с подозрением на коронавирус жительницы Нежина диагностировали похмелье Vesti (архивное фото)

Жительницу Нежина госпитализировали после ее жалоб на симптомы коронавируса, но затем медики диагностировали только похмелье. Об этом со ссылкой на гендиректора ЦНМЛ А. Костырко сообщают Новости Нежина в четверг, 19 марта.

"Пациентка в удовлетворительном состоянии. Явлений ОРВИ у женщины нет, а вот запах алкоголя и похмельный синдром есть", - заявил медик.

Женщине 38 лет. Вчера она вызвала скорую, сказала, что двое суток у нее держится высокая температура, кашель и она задыхается. Добавила, что три дня назад вернулась из Италии. Насколько правдива последняя информация - достоверно неизвестно.

Тогда к ней направили спецбригаду, и женщину срочно привезли в больницу. Осмотр показал, что температура в норме, пациентка кашляла, но это можно легко симулировать.

Накануне ее поместили в бокс в инфекционном отделении с подозрением на коронавирус. Женщина пробудет там до получения результатов материалов, которые отправили в столицу.

"В течение суток поступит экспресс-результат, а конечный получим через неделю. Женщина под присмотром и больше всего сейчас ее беспокоит похмельный синдром", - подытожил Костырко.

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