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В Украине выросло число жертв коронавируса

Комментариев: 5
Жительница Ивано-Франковска долгое время занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам.
Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии
Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии
Корреспондент.net

Минздрав подтвердил, что женщина, которая вчера умерла от вирусной инфекции в Ивано-Франковске, была инфицирована коронавирусом, сообщает пресс-служба МОЗ в четверг, 19 марта.

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Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования, - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 20:00 четверга, 19 марта, в Украине подтвержден 21 случай заражения коронавирусом COVID-19. Из них 3 человека умерли, 18 - по-прежнему на лечении.

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Теги: вирус, смерть, заболевание, болезнь, Ивано-Франковск, заболевания, жертвы, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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mtommoup    19.03.2020, 21:44
Оценка:  +1
mtommoup
Ежедневно по разным причинам по всей стране умирают примерно 1500 человек.Сколько из них умирает от коронавируса,неизвестно.Тестов катастрофически не хватает,поэтому говорить о единичных умерших,как минимум смешно.
МаксимУм    19.03.2020, 21:50
Оценка:  +3
МаксимУм
Так ведь пэтя мульён из завёз)))
DrFreeman    19.03.2020, 21:30
Оценка:  +7
DrFreeman
Что такое "семейный врач"? Что делать если у меня нет семейного врача?
Дятєл    19.03.2020, 21:45
Оценка:  +2
Дятєл
СемейньІй врач єта еще один врач к котрому тЬІ должен пастаять в очереди. До реформ тЬІ должен бьІл стаять в очерет в регистратуру а патом к доктору которьІе лечит, сейча регистратура, СемейньІй врач, доктор. Наконец тЬІ патом заходить к доктору а он тебе, -
Дятєл    19.03.2020, 21:47
Оценка:  +2
Дятєл
-извините но вам нужно в другу паликлинику к другому доктору. Так шо мались всем извесньІм тебе богам, щас шоб болеть нужно иметь очень крепко здоровья
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