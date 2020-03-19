В Украине выросло число жертв коронавируса

Жительница Ивано-Франковска долгое время занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам.

Минздрав подтвердил, что женщина, которая вчера умерла от вирусной инфекции в Ивано-Франковске, была инфицирована коронавирусом, сообщает пресс-служба МОЗ в четверг, 19 марта.

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Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования, - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 20:00 четверга, 19 марта, в Украине подтвержден 21 случай заражения коронавирусом COVID-19. Из них 3 человека умерли, 18 - по-прежнему на лечении.

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