Третья жертва коронавируса в Украине: подробности

Женщина могла заразиться от мужа, который приехал из-за границы. Медики уже госпитализировали и его.

Мужчину, который контактировал с умершей от коронавируса женщиной в Ивано-Франковске, госпитализируют

Погибшей от коронавируса жительницы Ивано-Франковска было 56-лет. Об этом сообщил и.о. председателя облгосадминистрации Виталий Федорив, передает агентство firtka.if.ua.

По его словам, женщина заболела еще 13 марта, пожаловалась семейному врачу на повышенную температуру и сухой кашель.

"16 марта у нее началась одышка. Ее доставили в инфекционную больницу, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако ее состояние ухудшалось, были осложнения в виде пневмонии. Спасти жизнь больной не удалось", - сказал он.

Известно, что женщина могла заразиться от мужа, который приехал из-за границы.

"Муж приехал из-за границы. Это контактное лицо, которое находилось на самоизоляции", - сказал Федорив.

Мужчину сейчас госпитализировали в областную клиническую инфекционную больницу.

Напомним, в Украине подтвержден 21 случай коронавируса, три случая - летальные.

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