На Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный

Военнослужащему было 35 лет. Он погиб вечером 19 марта в районе населенного пункта Попасная в Луганской области.

В Луганской области от огня снайпера погиб украинский военнослужащий. Об этом 19 марта сообщил штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что сепаратисты в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.

Командование Объединенных сил выразило соболезнования близким и родным погибшего.

По данным сотрудницы Офиса генпрокурора Натальи Непряхиной, 35-летний военный погиб около 19.30 в районе населенного пункта Попасная.

"Плохие новости с фронта. Работают снайперы. В районе Попасной убит наш военнослужащий. Ему было 35...", - написала она в Facebook.

В вечерней сводке ООС 19 марта сообщалось об 11 обстрелах со стороны сепаратистов, в результате которых был ранен военнослужащий.

Напомним, 1 марта сепаратисты обстреляли автомобиль украинских военных во время подвоза продуктов к позициям вблизи населенного пункта Нижнетеплое. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кабину грузовика один военнослужащий погиб, двое - получили ранения, еще двое - боевые поражения.

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