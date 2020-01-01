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На Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный

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Военнослужащему было 35 лет. Он погиб вечером 19 марта в районе населенного пункта Попасная в Луганской области.
В зоне ООС погиб украинский военнослужащий
В зоне ООС погиб украинский военнослужащий
facebook.com/pressjfo.news
 
В Луганской области от огня снайпера погиб украинский военнослужащий. Об этом 19 марта сообщил штаб ООС в Facebook.
 
Отмечается, что сепаратисты в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.
 
Командование Объединенных сил выразило соболезнования близким и родным погибшего.
 
По данным сотрудницы Офиса генпрокурора Натальи Непряхиной, 35-летний военный погиб около 19.30 в районе населенного пункта Попасная.
 
"Плохие новости с фронта. Работают снайперы. В районе Попасной убит наш военнослужащий. Ему было 35...", - написала она в Facebook.
 
В вечерней сводке ООС 19 марта сообщалось об 11 обстрелах со стороны сепаратистов, в результате которых был ранен военнослужащий.
 
Напомним, 1 марта сепаратисты обстреляли автомобиль украинских военных во время подвоза продуктов к позициям вблизи населенного пункта Нижнетеплое.

В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кабину грузовика один военнослужащий погиб, двое - получили ранения, еще двое - боевые поражения.

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Теги: смерть, донбасс, военный, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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