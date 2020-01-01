В Черновцах выявили пять новых случаев COVID-19

Всего на данный момент в Украине подтверждены 26 случаев коронавируса, из низ три - летальные.

В Украине зафиксировали пять новых случаев коронавируса pixabay.com

В Черновцах зафиксировали пять новых случаев коронавируса. Об этом 19 марта сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Отмечается, что вечером в четверг по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировали пять новых случаев инфицирования.

"Пациенты изолированы, их состояние стабильное", - пожчеркнули в МОЗ.

Таким образом в Украине лабораторно подтверждены 26 случаев COVID-19, из них три закончились смертью.