В Черновцах выявили пять новых случаев COVID-19
Всего на данный момент в Украине подтверждены 26 случаев коронавируса, из низ три - летальные.
В Черновцах зафиксировали пять новых случаев коронавируса. Об этом 19 марта сообщило Министерство здравоохранения Украины.
Отмечается, что вечером в четверг по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировали пять новых случаев инфицирования.
"Пациенты изолированы, их состояние стабильное", - пожчеркнули в МОЗ.
Таким образом в Украине лабораторно подтверждены 26 случаев COVID-19, из них три закончились смертью.
Коронавирус обнаружили в Черновицкой (15 зараженных), Житомирской (2), Киевской (2), Донецкой (1), Ивано-Франковской (1), Днепропетровской (2) областях и городе Киеве (3).
Ранее скончались 71-летняя пенсионерка в Житомирской области и 33-летняя женщина в Черновицкой области.
В четверг, 19 марта, стало известно о смерти 56-летней жительницы Ивано-Франковска.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент