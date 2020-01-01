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В Черновцах выявили пять новых случаев COVID-19

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Всего на данный момент в Украине подтверждены 26 случаев коронавируса, из низ три - летальные.
В Украине зафиксировали пять новых случаев коронавируса
В Украине зафиксировали пять новых случаев коронавируса
pixabay.com
 
В Черновцах зафиксировали пять новых случаев коронавируса. Об этом 19 марта сообщило Министерство здравоохранения Украины.
 
Отмечается, что вечером в четверг по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировали пять новых случаев инфицирования.
 
"Пациенты изолированы, их состояние стабильное", - пожчеркнули в МОЗ.
 
Таким образом в Украине лабораторно подтверждены 26 случаев COVID-19, из них три закончились смертью.
 
Коронавирус обнаружили в Черновицкой (15 зараженных), Житомирской (2), Киевской (2), Донецкой (1), Ивано-Франковской (1), Днепропетровской (2) областях и городе Киеве (3).
 
Ранее скончались 71-летняя пенсионерка в Житомирской области и 33-летняя женщина в Черновицкой области.
 
В четверг, 19 марта, стало известно о смерти 56-летней жительницы Ивано-Франковска.
 
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Теги: Черновцы, МОЗ, заражение, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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