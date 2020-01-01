Житель Житомира с COVID-19 скрыл подробности поездки в Австрию

Зараженный мужчина работает в турфирме и возил за границу группу людей, о чем умолчал. Правоохранители устанавливают весь круг лиц, с которыми он контактировал.

Житель Житомира, у которого 19 марта подтвердили заражение коронавирусом, скрыл информацию о людях, с которыми контактировал во время поездки за границу. Об этом заявил мэр города Сергей Сухомлин, который вместе с журналистами провел инспекцию в инфекционном отделении Житомирской больницы.

Стало известно, что инфицированный работает в турфирме и в Австрии находился вместе с группой туристов.

Сухомлин рассказал, что мужчина возвращался из-за границы не с другом и его сыном, как он ранее сообщил. В Австрию он возил целую группу людей и все они вместе с ним возвращались в Украину в самолете.

Как указал мэр города, с помощью социальных сетей выяснили, от какой турфирмы ездила группа и где именно она была.

В пятницу, 20 марта должны установить весь круг лиц, с которыми контактировал инфицированный.

Сухомлин подчеркнул, что мужчина скрыл эту информацию. Он заявил о самоизоляции, однако неизвестно, были ли на самоизоляции все люди, которые возвращались с ним в Украину.

Для сбора информации о членах туристической группы, численность которой пока не известна, привлечены работники полиции и СБУ.

Как рассказал сам пациент, в середине марта он вернулся с горнолыжного курорта в Австрии с другом и его сыном. До госпитализации находился в самоизоляции в загородном доме.

Также он пожаловался на условия содержания в инфекционном отделении Житомирской больницы.

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