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Житель Житомира с COVID-19 скрыл подробности поездки в Австрию

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Зараженный мужчина работает в турфирме и возил за границу группу людей, о чем умолчал. Правоохранители устанавливают весь круг лиц, с которыми он контактировал.
 
Житель Житомира, у которого 19 марта подтвердили заражение коронавирусом, скрыл информацию о людях, с которыми контактировал во время поездки за границу. Об этом заявил мэр города Сергей Сухомлин, который вместе с журналистами провел инспекцию в инфекционном отделении Житомирской больницы.
 
Стало известно, что инфицированный работает в турфирме и в Австрии находился вместе с группой туристов.
 
Сухомлин рассказал, что мужчина возвращался из-за границы не с другом и его сыном, как он ранее сообщил. В Австрию он возил целую группу людей и все они вместе с ним возвращались в Украину в самолете.
 
Как указал мэр города, с помощью социальных сетей выяснили, от какой турфирмы ездила группа и где именно она была.
 
В пятницу, 20 марта должны установить весь круг лиц, с которыми контактировал инфицированный.
 
Сухомлин подчеркнул, что мужчина скрыл эту информацию. Он заявил о самоизоляции, однако неизвестно, были ли на самоизоляции все люди, которые возвращались с ним в Украину.
 
Для сбора информации о членах туристической группы, численность которой пока не известна, привлечены работники полиции и СБУ.
 
 
Ранее сообщалось, что у жителя Житомира подтвердили заражение COVID-19.
 
Как рассказал сам пациент, в середине марта он вернулся с горнолыжного курорта в Австрии с другом и его сыном. До госпитализации находился в самоизоляции в загородном доме.
 
Также он пожаловался на условия содержания в инфекционном отделении Житомирской больницы. 

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Теги: видео, мэр, Житомир, обман, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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