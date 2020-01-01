Президент ввел Алексея Резникова в состав СНБО
Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий вошел в состав Совета нацбезопасности и обороны.
Президент Владимир Зеленский ввел вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова в состав Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ от 19 марта № 99/200 размещен на официальном сайте главы государства.
"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Резникова Алексея Юрьевича - вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", - говорится в тексте документа, который вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, Резников вошел в состав нового правительства Дениса Шмыгаля 4 марта.
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