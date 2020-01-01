В Украине зафиксировали 270 нарушений карантина

Наибольшее число административных протоколов составили в Донецкой области. Там выявили 58 нарушений правил карантина.

Полиция следит за соблюдением правил карантина в Украине mvs.gov.ua

За сутки 19 марта полицейские зафиксировали 270 нарушений правил карантина. Об этом сообщила пресс-служа МВД.

Отмечается, что в четверг к мероприятиям по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охране публичной безопасности присоединились 15 тысяч полицейских и 2,5 тысячи военнослужащих.

Больше всего нарушений выявили в Донецкой области. Там правоохранители составили 58 админпротоколов по статье 44-3 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение правил карантина людей).

Также нарушения выявлены в Киеве (31 протокол), Киевской (25), Херсонской (24), Сумской (19), Черкасской (18), Волынской (14) и Винницкой (13) областях.

Кроме того, десять админпротоколов составили во Львовской области, по девять – в Ровенской и Кировоградской областях, четыре – в Николаевской, по три – в Закарпатской, Полтавской и Черниговской областях, два – в Житомирской области.

По одному протоколу составили в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой областях и в Одесской области.

Фото: mvs.gov.ua

Напомним, за сутки 18 марта полиция составила 32 админпротокола за нарушение правил карантина в Украине.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet