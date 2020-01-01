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В Украине зафиксировали 270 нарушений карантина

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Наибольшее число административных протоколов составили в Донецкой области. Там выявили 58 нарушений правил карантина.
Полиция следит за соблюдением правил карантина в Украине
Полиция следит за соблюдением правил карантина в Украине
mvs.gov.ua
 
За сутки 19 марта полицейские зафиксировали 270 нарушений правил карантина. Об этом сообщила пресс-служа МВД.
 
Отмечается, что в четверг к мероприятиям по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охране публичной безопасности присоединились 15 тысяч полицейских и 2,5 тысячи военнослужащих.
 
Больше всего нарушений выявили в Донецкой области. Там правоохранители составили 58 админпротоколов по статье 44-3 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение правил карантина людей).
 
Также нарушения выявлены в Киеве (31 протокол), Киевской (25), Херсонской (24), Сумской (19), Черкасской (18), Волынской (14) и Винницкой (13) областях.
 
Кроме того, десять админпротоколов составили во Львовской области, по девять – в Ровенской и Кировоградской областях, четыре – в Николаевской, по три – в Закарпатской, Полтавской и Черниговской областях, два – в Житомирской области.
 
По одному протоколу составили в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой областях и в Одесской области.
Фото: mvs.gov.ua
 
 
Напомним, за сутки 18 марта полиция составила 32 админпротокола за нарушение правил карантина в Украине.

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Теги: фото, полиция, нарушения, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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