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Названы сроки индексации пенсий и доплаты за COVID-19

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В апреле отдельные категории пенсионеров получат по тысяче гривен, а индексация пенсий состоится в мае, заверила министр соцполитики.
 
Отдельные категории пенсионеров в апреле получат разовую выплату, которую ранее пообещал президент Владимир Зеленский, а в мае будет проведена индексация пенсий. Об этом 19 марта в эфире ток-шоу право на власть заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
 
По ее словам, одноразовая выплата в размере тысячи гривен будет поддержкой в период карантинных мер.
 
"С 1 апреля мы планируем выдать одноразовую помощь по одной тысяче гривен тем пенсионерам, у кого пенсия не достигает пяти тысяч гривен. Кроме таких пенсионеров, у нас есть еще лица с инвалидностью, дети с инвалидностью, лица с инвалидностью детства, социальные пенсионеры. Мы также добавляем их в эту категорию и они также получат по тысяче гривен", - уточнила министр. 
 
Лазебная добавила, что с 1 мая в Украине "проиндексируют все пенсии".
 

В Киеве пенсионеры штурмовали банк, чтобы заплатить за коммуналку

Ранее в Кабмине гарантировали выплату индексированных пенсий в течение года. Соответствующая работа в правительстве начнется с первого апреля.

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Теги: видео, пенсия, пенсионеры, пенсии, выплаты, выплата, минсоцполитики, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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