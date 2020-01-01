Названы сроки индексации пенсий и доплаты за COVID-19

В апреле отдельные категории пенсионеров получат по тысяче гривен, а индексация пенсий состоится в мае, заверила министр соцполитики.

Отдельные категории пенсионеров в апреле получат разовую выплату, которую ранее пообещал президент Владимир Зеленский , а в мае будет проведена индексация пенсий. Об этом 19 марта в эфире ток-шоу право на власть заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, одноразовая выплата в размере тысячи гривен будет поддержкой в период карантинных мер.

"С 1 апреля мы планируем выдать одноразовую помощь по одной тысяче гривен тем пенсионерам, у кого пенсия не достигает пяти тысяч гривен. Кроме таких пенсионеров, у нас есть еще лица с инвалидностью, дети с инвалидностью, лица с инвалидностью детства, социальные пенсионеры. Мы также добавляем их в эту категорию и они также получат по тысяче гривен", - уточнила министр.

Лазебная добавила, что с 1 мая в Украине "проиндексируют все пенсии".

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Ранее в Кабмине гарантировали выплату индексированных пенсий в течение года. Соответствующая работа в правительстве начнется с первого апреля.

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