Почти 40 украинцев на карантине за границей - МИД

Еще 13 граждан Украины проходят лечение за рубежом и 23 955 вернулись на родину при содействии дипломатических учреждений.

В МИД озвучили данные по зараженным за границей

В связи с эпидемией коронавируса на карантине за рубежом находятся 38 граждан Украины. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел в Facebook.

Отмечается, что наибольшее число украинцев на карантине зарегистрировано в Бразилии - 16 человек. Семь человек изолированы в Германии, трое - в ОАЭ. По двое - в Молдове, Великобритании и Вьетнаме.

Также по одному украинцу остаются на Кубе, в Китае и в Австралии.

Еще 13 граждан Украины проходят лечение за границей. По четыре человека в Германии и Доминиканской Республике, по двое - в Италии и Польше, один - в ОАЭ.

Выздоровели за пределами Украины пять украинцев: четверо в Японии и один в Италии.

Также указано, что одна украинка скончалась в Италии и 23 955 вернулись на родину при содействии дипломатических учреждений.

Фото: facebook.com/MFAInfoCoronavirus

По последним данным в Украине лабораторно подтверждены 26 случаев COVID-19 , из них три закончились смертью.

Ранее скончались 71-летняя пенсионерка в Житомирской области и 33-летняя женщина в Черновицкой области. В четверг, 19 марта, стало известно о смерти 56-летней жительницы Ивано-Франковска

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