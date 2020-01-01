Чиновнику Минюста сообщили о подозрении в получении взятки

Задержанный ежемесячно требовал и получал неправомерную выгоду от подчиненных руководителей учреждений исполнения наказаний.

Руководителю Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста сообщили о подозрении в получении взятки. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба САП в Facebook.

Отмечается, что прокурор САП по поручению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницького сообщил о подозрении чиновнику Министерства юстиции.

"Сейчас руководителю межрегионального управления сообщено о подозрении по части 3 статьи 368 УК Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что генерал-майор внутренней службы требовал и ежемесячно получал от подчиненных ему руководителей учреждений исполнения наказаний неправомерную выгоду.

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