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Чиновнику Минюста сообщили о подозрении в получении взятки

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Задержанный ежемесячно требовал и получал неправомерную выгоду от подчиненных руководителей учреждений исполнения наказаний.
Генерал-майора внутренней службы задержали при получении взятки
Генерал-майора внутренней службы задержали при получении взятки
npu.gov.ua
 
Руководителю Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста сообщили о подозрении в получении взятки. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба САП в Facebook.
 
Отмечается, что прокурор САП по поручению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницького сообщил о подозрении чиновнику Министерства юстиции.
 
"Сейчас руководителю межрегионального управления сообщено о подозрении по части 3 статьи 368 УК Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом)", - говорится в сообщении.
 
Следствие установило, что генерал-майор внутренней службы требовал и ежемесячно получал от подчиненных ему руководителей учреждений исполнения наказаний неправомерную выгоду.
 
 

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Теги: Минюст, взятка, подозрения, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), САП
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Источник: korrespondent.net

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