Итоги 19 марта: Третья жертва COVID-19 в Украине и "рекорд" зараженных в Италии

Читай о самых важных событиях вчерашнего дня.

В Украине ещё один человек умер от коронавируса EPA/UPG

В Украине подтвердили 26 случаев заражения коронавирусом и три смерти; Италия обогнала Китай по смертности от COVID-19: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Третья жертва коронавируса в Украине

Жительница Ивано-Франковска стала третьей жертвой COVID-19 в Украине. Женщина в возрасте 56 лет могла заразиться от мужа, который приехал из-за границы.

Также пять новых случаев выявили в Черновцах, один − в Житомире, один − в Киеве, два − в Днепре.

Всего в Украине лабораторно подтверждены 26 случаев COVID-19, из них три закончились смертью.

Италия обогнала Китай по смертности от COVID-19

За последние сутки в Италии выявили 5322 новых случая инфицирования COVID-2019 и 427 летальных исходов.

Всего в стране погибли 3405 человек, при этом в Китае зафиксировали 3248 смертей.

МОЗ заявили о новой волне коронавируса

Директор департамента здравоохранения Владимир Колесник заявил, что Украина вышла на второй уровень передачи коронавируса – внутри страны.

На данный момент, по его словам, метод обсервации граждан, которые прибыли из-за границы, уже нецелесообразен.

Генсек ООН заявил о войне мира с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил, что весь мир находится в состоянии войны с коронавирусом.

Он призвал мировых лидеров собраться и предложить срочный и скоординированный ответ на глобальный кризис.

НБУ резко ослабил гривну

На 20 марта Национальный банк Украины ослабил курс гривны на 54 копейки по отношению к доллару и на 30 копеек по отношению к евро. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 100 долларов США – 2780,25 гривны, 100 евро – 3009,34 гривны.

В США заявили о начале финансового кризиса

Американский инвестиционный банк Bank of America объявил о полномасштабном финансовом кризисе в США.

По данным аналитиков, избежать рецессии в экономике США уже не удастся. По прогнозам стране грозит безработица и обвал ВВП.

Патриарх Варфоломей запретил в церквях проводить службы до конца марта

Вселенский патриарх Варфоломей издал приказ церквям прекратить проводить богослужения и обряды до конца марта с целью борьбы с распространением коронавируса. При этом церкви останутся открытыми.

НАН Украины заявил о разработке тестов на COVID-19

Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины разработал тест-системы для диагностики коронавируса. В настоящее время они готовятся к выпуску.

Укрспирт будет производить больше спирта

Укрспирт запускает в работу еще 4 завода в связи с возрастающим спросом на дезинфицирующие средства. На заводах устанавливают усиленный дезинфекционный режим. Работники ходят в масках, а часть руководства перешла на удаленную работу.

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