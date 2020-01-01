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Сутки на Донбассе: 15 обстрелов, у ВСУ потери

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Враг применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также вели огонь снайперы.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Пресс-центр штаба ООС / Facebook

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 19 марта, 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный погиб, еще один был ранен, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 20 марта.

Так, враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, вели огонь вражеские снайперы.

Обстрелы по позициям ВСУ фиксировались в районе населенных пунктов Павлополь, Красногоровка (два раза), Лебединское (два раза), Васильевка, Авдеевка, Славное, Крымское (четыре раза), Новотошковское, Новолуганское и Новоалександровка.

С начала текущих суток враг не открывал огонь. ВСУ не понесли потерь.

Напомним, за сутки 18 марта сепаратисты также 15 раз обстреляли позиции ВСУ. Тогда были ранены трое украинских военных.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, потери, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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