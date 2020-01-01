Сутки на Донбассе: 15 обстрелов, у ВСУ потери

Враг применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также вели огонь снайперы.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 19 марта, 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный погиб, еще один был ранен, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 20 марта.

Так, враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, вели огонь вражеские снайперы.

Обстрелы по позициям ВСУ фиксировались в районе населенных пунктов Павлополь, Красногоровка (два раза), Лебединское (два раза), Васильевка, Авдеевка, Славное, Крымское (четыре раза), Новотошковское, Новолуганское и Новоалександровка.

С начала текущих суток враг не открывал огонь. ВСУ не понесли потерь.

Напомним, за сутки 18 марта сепаратисты также 15 раз обстреляли позиции ВСУ. Тогда были ранены трое украинских военных.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet