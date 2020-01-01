Оружие принадлежало жителю Лисичанска, который подозревается в совершении разбойного нападения и покушении на убийство продавщицы магазина Рассвет.

Сотрудники полиции обнаружили два схрона с оружием и боеприпасами, которые хранил в лесопосадке житель города Лисичанск. Об этом накануне вечером сообщило управление Нацполиции в Луганской области.

"РПГ-18, 18 единиц ВОГ разного маркировки, три вышибных пороховых заряда ПГ 7ПЛ, шесть рычагов взвода УЗРГМ, 61 патрон калибра 12,7 мм и 7,62мм – все это обнаружили и изъяли следователи и оперативники Управления уголовного розыска совместно с сотрудниками СБУ и Лисичанского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры", – говорится в сообщении.

Отмечается, что житель Лисичанска подозревается в совершении разбойного нападения и покушении на убийство продавщицы магазина Рассвет, совершенном 15 марта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство, разбой, незаконное обращение с оружием и боеприпасами (ст.115, ст.187, ст.263 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: На Луганщине обнаружили два тайника с оружием

Накануне стало известно, что сотрудники СБУ обнаружили в Луганской области схрон с оружием, похищенным в 2014 году из части ВCУ в Крыму.

Ранее на Донбассе в квартире сепаратиста "ЛНР" нашли оружие. Владелец изъятого оружия был передан сепаратистам в декабре 2019 года при обмене пленными.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet