Карантин в Раде: Разумков рассказал, как работают депутаты

Спикер отметил, что Шахов изначально самоизолировался.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, что Рада продолжает работать в штатном режиме, но с некоторыми уточнениями.

Об этом он рассказал в комментарии каналу Украина24.

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По словам Разумкова, больной коронавирусом нардеп Шахов самоизолировался сразу же после того, как почувствовал первые симптомы.

Спикер отметил, что сейчас парламент, как и большинство учреждений в стране, соблюдает режим карантина. Сотрудники, которые могут работать удаленно - переведены на работу в дистанционном режиме. При необходимости комитеты парламента все-таки собираются, и рассматривают законопроекты.

Чувствую себя хорошо. Верховная Рада работает в обычном и стандартном режиме. Так, ограничили количество посетителей и количество людей на встречах,- сказал Разумков.

Он также прокомментировал заражение коронавирусом нардепа Шахова. По словам Разумкова, он изолировался и не ходил на работу в Раду, когда почувствовал первые симптомы вируса.

Говорил с Шаховым. Он был на совещании 12 марта. После этого он не посещал Верховную Раду Украины, на голосование его не было… Максимально предпринимаются меры для того, чтобы проверить, кто с ним контактировал. Пока нет типичных проявлений коронавируса в Верховной Раде, поэтому работаем в штатном режиме, - сказал Разумков.

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Напомним, в Украине зафиксировали 270 нарушений карантина. Наибольшее число административных протоколов составили в Донецкой области. Там выявили 58 нарушений правил карантина.

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