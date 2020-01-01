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Борьба с COVID-19: Улицы Белой Церкви обработали спецраствором

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Город обработали гипохлоритом натрия.
Дезинфекция Белой Церкви
Дезинфекция Белой Церкви
Скриншот

В Белой Церкви улицы и остановки обрабатывают специальным дезинфицирующим раствором гипохлорита натрия. Дезинфекцию проводят сотрудники ГСЧС. Об этом говорится в сюжете ТСН. 

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Средство, которое используют спасатели - это гипохлорит натрия.

“Это средство применяется для обеззараживания питьевой воды, а также может работать как средство для обеззараживания помещений или мест общественного пользования“, - рассказала заместитель руководителя водоочистных сооружений “Белоцерковвода“ Елена Хоменко.

В дезинфекции города участвуют не только спасатели, но и ЖЭКи. Уборщики проводят дезинфекцию каждого подъезда. Тщательно моются стены, перила и лифты.

Была проведена работа по дезинфекции 67 остановок и прилегающих территорий. Две основные улицы мы уже сделали, - заявил руководитель аварийно-спасательного отряда спецназначения ГСЧС Сергей Шумигора.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах выявили пять новых случаев COVID-19. Всего на данный момент в Украине подтверждены 26 случаев коронавируса, из них три - летальные. 

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Теги: Белая Церковь, Карантин, Дезинфекция, ГСЧС, Обработка
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