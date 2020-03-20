"Слуга" Лерос о минских протоколах Ермака: Был уверен, что это фейк

Часть нардепов "Слуги народа" не поддерживают, подписанные Ермаком в Минске документы.

Народный депутат партии "Слуга народа" Гео Лерос раскритиковал подписанные руководителем Офиса президента Андреем Ермаком протоколы о создании Консультативного совета с "представителями Донбасса". Об этом Лерос рассказал в интервью изданию Цензор.НЕТ.

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Нардеп заявил, что он "изначально был уверен, что это фейк, поэтому не стал даже реагировать". По его словам, подписанные документы означают признание субъектности оккупированных территорий.



"Я опешил, когда узнал, что документ реальный. Есть риск, что своей подписью глава Офиса Президента де-юре признает субъектность ОРДЛО, да еще и соглашается, что вот это ОРДЛО может сидеть на равных за столом с Украиной. Украинские законы утверждают иное. Существуют временно оккупированные территории Украины, на которых действует оккупационная администрация РФ", - сказал он.

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Лерос подчеркнул, что большинство нардепов фракции "Слуга Народа" не понимают, почему Ермак проводил консультации с ОРДЛО, а не Россией.



"Если бы у нас реально был внутренний конфликт, а не война с РФ, мы бы его решили еще в 2014 году, когда силы АТО успешно освобождали украинские территории от террористов. Понадобилась Иловайская трагедия, чтобы власть признала, что война идет с регулярными войсками РФ без шевронов, а не с местными "ополченцами", - отметил нардеп.



Напомним, по словам главы фракции "СН" Давила Арахамии, Андрей Ермак объяснил нардепам, зачем понадобился Консультативный совет с ОРДЛО.

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