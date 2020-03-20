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"Слуга" Лерос о минских протоколах Ермака: Был уверен, что это фейк

Комментариев: 7
Часть нардепов "Слуги народа" не поддерживают, подписанные Ермаком в Минске документы.
"Слуга Народа" Гео Лерос
"Слуга Народа" Гео Лерос
Гео Лерос/Facebook

Народный депутат партии "Слуга народа" Гео Лерос раскритиковал подписанные руководителем Офиса президента Андреем Ермаком протоколы о создании Консультативного совета с "представителями Донбасса". Об этом Лерос рассказал в интервью изданию Цензор.НЕТ.

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Нардеп заявил, что он "изначально был уверен, что это фейк, поэтому не стал даже реагировать". По его словам, подписанные документы означают признание субъектности оккупированных территорий.

"Я опешил, когда узнал, что документ реальный. Есть риск, что своей подписью глава Офиса Президента де-юре признает субъектность ОРДЛО, да еще и соглашается, что вот это ОРДЛО может сидеть на равных за столом с Украиной. Украинские законы утверждают иное. Существуют временно оккупированные территории Украины, на которых действует оккупационная администрация РФ", - сказал он.

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Лерос подчеркнул, что большинство нардепов фракции "Слуга Народа" не понимают, почему Ермак проводил консультации с ОРДЛО, а не Россией. 

"Если бы у нас реально был внутренний конфликт, а не война с РФ, мы бы его решили еще в 2014 году, когда силы АТО успешно освобождали украинские территории от террористов. Понадобилась Иловайская трагедия, чтобы власть признала, что война идет с регулярными войсками РФ без шевронов, а не с местными "ополченцами", - отметил нардеп.

Напомним, по словам главы фракции "СН" Давила Арахамии, Андрей Ермак объяснил нардепам, зачем понадобился Консультативный совет с ОРДЛО.

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Теги: Лерос, Ермак, ОРДЛО, минские договоренности
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Комментариев (7)
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ВосставшийИзБана    20.03.2020, 11:04
Оценка:  +11
ВосставшийИзБана
Гео Багратович Лерос отучившись в школе, далее получает образование в Академии адвокатуры Украины на факультете международного права, когда окончил его, получил свой диплом о высшем образовании, но по специальности не работает ни дня. И при этом этот фуфел не понимает, что творит эта ко манда.
ВосставшийИзБана    20.03.2020, 11:04
Оценка:  +11
ВосставшийИзБана
Грош цена тогда этой "Академии адвокатуры Украины", раз она выпускает таких специалистов.
ПродувКротов    20.03.2020, 11:16
Оценка:  +6
ПродувКротов
Мужик реально прозрел. Разве это плохо ?
ВосставшийИзБана    20.03.2020, 11:27
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Плохо то, что у мужика диплом специалиста по международному праву. Как он получил этот диплом, если он только сейчас "прозрел"? Да и вообще есть подозрение, что он не чист на руку со своими муралами. Видимо хотел и тут срубить бабла по легкому, но теперь до него доходит, в какое дерьмо он вляпался.
ВосставшийИзБана    20.03.2020, 11:28
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Ждем сдачи мандата или как минимум выхода из фракции.
ПродувКротов    20.03.2020, 11:39
Оценка:  +4
ПродувКротов
Это не поможет. Его место займет какой нибудь более сговорчивый грузчик который за бабло проголосует за шо попало.
ПродувКротов    20.03.2020, 10:46
Оценка:  +11
ПродувКротов
Просто клоун ЗЕ сепар, окруживший себя со всех сторон сепарами или антиукраинскими элементами. Что хорошего можно от него ждать ?
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