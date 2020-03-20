Пошлина на российский ток - запоздалое, но единственно верное решение - "Слуга" Верещук

Введение правительством специальной пошлины на импорт электроэнергии из России, который начался из-за “поправки Геруса“ – хоть и запоздалое, но правильное решение.

Об этом заявила народный депутат Украины, член фракции “Слуга народа“ Ирина Верещук, сообщает Обозреватель.

Депутат отметила, что из-за импорта российского тока пострадали отечественные энергопредприятия, мощности которых начали ограничивать, в результате чего они понесли серьезные убытки. И ошибочность этого решения уже признал президент.

“Президент Зеленский говорит с трибуны парламента о том, что это было ошибочное решение (восстановление импорта тока с РФ, - ред). Так страдают наши национальные производители, наши предприятия атомной энергетики, производящие электроэнергию. На сегодня действительно приняты соответствующие меры. Касаемо импортной пошлины, так, она запоздалая, но оправдана“, - сказала Верещук.

Она напомнила, что обращалась к инициатору восстановления импорта электроэнергии из РФ – председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса – с вопросом, просчитывались ли негативные последствия от такого решения для отечественной энергоотрасли, однако он заверил, что их не будет.

“К сожалению, тогда господин Герус говорил, что ничего просчитывать не нужно, потому что все под контролем, все просчитано правильно, а следовательно, и никаких вызовов и рисков быть не может“, - рассказала Верещук.

Депутат также отметила, что украинские генерирующие компании производят достаточно электроэнергии не только для обеспечения потребностей страны, но и чтобы экспортировать ток, и нет никакой необходимости осуществлять импорт электроэнергии из России или Беларуси.

“У нас есть своих достаточно производителей электроэнергии. Мы знаем, что сегодня действительно мы можем быть обеспечены настолько электроэнергией, что можем экспортировать ее. А значит, и стратегия, которая выбрана сегодня, которая сделает невозможными поставки электроэнергии из России или из Беларуси, является правильной“, - сказала Верещук.

Напомним, 18 марта Кабинет Министров Украины ввел с 1 апреля специальную пошлину в размере 65% на импорт электроэнергии и угля из России, кроме антрацита и коксующихся углей.

Ранее президент Владимир Зеленский во время выступления на внеочередном заседании Верховной Рады раскритиковал импорт электроэнергии из России, отметив, что об импорте тока с РФ не может идти речи в ситуации, когда в стране кризис в угольной отрасли и шахтеры остаются без работы.

Импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября 2019 из-за “поправки Геруса“. Это привело к проблемам в отечественной энергетической и угольной отраслях, в частности ограничения мощностей украинских энергопредприятий, в результате чего энергокомпании и шахты понесли убытки. Ряд политиков расценивают действия Геруса по восстановлению импорта электроэнергии из РФ как государственное преступление.

Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины ранее обращалась к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЕКП с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркивая, что он угрожает остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.

Госпредприятие “Энергоатом“ сообщало, что только в декабря 2019 года понесли 100 млн. грн. убытков за импорт электроэнергии из России.