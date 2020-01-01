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Оперативные данные МОЗ: В Украине 26 инфицированных вирусом COVID-19

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На сегодняшний день, 20 марта, подтверждено 26 случаев заражения коронавирусом, из них 3 летальных.
В Украине 26 человек заразились коронавирусом
В Украине 26 человек заразились коронавирусом
пресс-служба ГПУ

Минздрав опубликовал данные о количестве зараженных коронавирусом. Утром, 20 марта, зарегистрировано 26 случаев COVID-19, три человека скончались. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ у себя в Facebook

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“Исследования проводились лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. В течение 19 марта в Центр общественного здоровья поступило 56 подозрений на COVID-19“, - говорится в сообщении.

Так, заражения коронавирусом были зарегистрированы:

  • Черновицкая область - 15 случаев (1 летальный),
  • Житомирская область - 2 случая (1 летальный),
  • Киевская область - 2 случая,
  • Донецкая область - 1 случай,
  • Днепропетровская область - 2 случая,
  • Ивано-Франковская область - 1 случай (летальный),
  • г. Киев - 3 случая.

Всего с начала 2020 года поступило 316 сообщений о подозрении на COVID-19.

По состоянию на утро 20 марта 2020 в мире зарегистрировано 244 523 случая заболевания COVID-19, из них 10 030 закончились смертью, одновременно 86031 человек выздоровели; за пределами Китая зафиксировано 163324 случаев заражения коронавирусом.

Данные о распространении коронавируса в мире
Данные о распространении коронавируса в мире
facebook.com/moz.ukr

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сделали меньше всего тестов на COVID-19 в мире. По состоянию на 17 марта - их всего 500 штук. 

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Теги: Украина, Коронавирус, Заражение, Эпиденмия, Пандемия
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