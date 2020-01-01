Оперативные данные МОЗ: В Украине 26 инфицированных вирусом COVID-19
Минздрав опубликовал данные о количестве зараженных коронавирусом. Утром, 20 марта, зарегистрировано 26 случаев COVID-19, три человека скончались. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ у себя в Facebook.
Читай также: Жители Днепра, зараженные COVID-19, были во Франции
“Исследования проводились лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. В течение 19 марта в Центр общественного здоровья поступило 56 подозрений на COVID-19“, - говорится в сообщении.
Так, заражения коронавирусом были зарегистрированы:
- Черновицкая область - 15 случаев (1 летальный),
- Житомирская область - 2 случая (1 летальный),
- Киевская область - 2 случая,
- Донецкая область - 1 случай,
- Днепропетровская область - 2 случая,
- Ивано-Франковская область - 1 случай (летальный),
- г. Киев - 3 случая.
Всего с начала 2020 года поступило 316 сообщений о подозрении на COVID-19.
По состоянию на утро 20 марта 2020 в мире зарегистрировано 244 523 случая заболевания COVID-19, из них 10 030 закончились смертью, одновременно 86031 человек выздоровели; за пределами Китая зафиксировано 163324 случаев заражения коронавирусом.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сделали меньше всего тестов на COVID-19 в мире. По состоянию на 17 марта - их всего 500 штук.
Читай также: Сегодня из Киева в Китай вылетит грузовой самолет за медицинским грузом
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.