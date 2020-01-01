Из-за коронавируса в Украину отменили визиты 5 иностранных лидеров

Офис президента рассказал детали иностранных визитов в Украину.

Из-за пандемии коронавируса во всем мире 5 иностранных лидеров отменили свои визиты в Украину.

Об этом сообщают Украинские новости, ссылаясь на ответ Офиса президента.

В связи со стремительным распространением пандемии коронавируса COVID-19 в мире были отменены (по состоянию на 18 марта 2020 года) визиты 5 иностранных высших должностных лиц в Украину, - сказано в ответе.

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Сообщается, что Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отменил запланированный на 15-17 марта визит в Украину, а Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер - на 16-20 марта.

Кроме того, отменены визиты президентов Литвы - Гитанаса Науседы, Грузии - Саломе Зурабишвили и Швейцарии - Симонетты Соммаруги, которые были планировались на 19-20, 20-21 и 24-26 марта соответственно.

С иностранными партнерами поддерживается постоянный контакт с целью проработки текущих задач, а также в контексте согласования возможных новых дат проведения указанных визитов, после нормализации ситуации вокруг коронавируса - сказано в сообщении.

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Также в Офисе президента не уточнили, отсрочены ли какие-либо поездки Президента Владимира Зеленского за границу из-за коронавируса. Нет также ответа об отсрочке поездок Зеленского по Украине во время карантина.

Документ ukranews.com

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