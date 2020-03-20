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В начале эпидемии COVID-19 в Китае Украина экспортировала маски – МВД

Комментариев: 2
До введения запрета на экспорт многие предприниматели опустошили свои склады, отправив запасы масок за рубеж.
Антон Геращенко
Антон Геращенко
Антон Геращенко/Фейсбук

Украинские предприниматели в начале распространения в Китае нового коронавируса Covid-19 вывозили из Украины медицинские маски. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, пишет “Укринформ“.

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“Было действительно два письма от секретаря СНБО Данилова от 31 января и 3 февраля к тогдашнему премьер-министру Алексею Гончаруку с требованием принять решение Кабинетом министров о запрете вывоза из Украины медицинских масок и другой такого рода продукции. Но такое решение принято не было – оно было принято только в конце февраля. Поэтому те предприниматели, которые хотели заработать деньги и у которых были маски на складах, они их действительно вывезли из Украины, это факт“, - сказал Геращенко.

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Он уточнил, что, насколько ему известно, из государственного резерва маски не продавались.

Их (в госрезерве – ред.) было около 10 миллионов, и недавно этот реестр был разблокирован, и эти маски были розданы по медицинским учреждениям, - сказал заместитель министра внутренних дел.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины запретил экспорт средств индивидуальной защиты украинского производства. В понедельник, 16 марта, из госрезерва в больницы передали 10 миллионов масок.

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Теги: Антон Геращенко, МВД, маски, экспорт, Китай, коронавирус, карантин
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Комментариев (2)
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CCS    20.03.2020, 12:46
Оценка:  +8
CCS
А прізвище Радуцького назвати язик не повертається у пана Геращенко?
ПродувКротов    20.03.2020, 12:05
Оценка:  +11
ПродувКротов
Клоунская власть жирно нажилась на продаже масок.
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