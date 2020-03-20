В начале эпидемии COVID-19 в Китае Украина экспортировала маски – МВД

До введения запрета на экспорт многие предприниматели опустошили свои склады, отправив запасы масок за рубеж.

Украинские предприниматели в начале распространения в Китае нового коронавируса Covid-19 вывозили из Украины медицинские маски. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, пишет “Укринформ“.

Читай также: Дефицит средств индивидуальной защиты исчезнет через 3-4 дня – МОЗ

“Было действительно два письма от секретаря СНБО Данилова от 31 января и 3 февраля к тогдашнему премьер-министру Алексею Гончаруку с требованием принять решение Кабинетом министров о запрете вывоза из Украины медицинских масок и другой такого рода продукции. Но такое решение принято не было – оно было принято только в конце февраля. Поэтому те предприниматели, которые хотели заработать деньги и у которых были маски на складах, они их действительно вывезли из Украины, это факт“, - сказал Геращенко.

Читай также: Сегодня из Киева в Китай вылетит самолет за медицинским грузом

Он уточнил, что, насколько ему известно, из государственного резерва маски не продавались.

Их (в госрезерве – ред.) было около 10 миллионов, и недавно этот реестр был разблокирован, и эти маски были розданы по медицинским учреждениям, - сказал заместитель министра внутренних дел.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины запретил экспорт средств индивидуальной защиты украинского производства. В понедельник, 16 марта, из госрезерва в больницы передали 10 миллионов масок.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.