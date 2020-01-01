В Ивано-Франковске коронавирус проверяют у 15 человек: детали

Появились первые детали из Ивано-Франковска.

В Ивано-Франковске смертельный коронавирус заподозрили у 15 человек. Их анализы уже отправлены в Киев.

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Об этом на своей странице в Facebook написал мэр города Руслан Марцинкив.

Чиновник напомнил, что вчера в городе от коронавируса скончалась женщина. В связи с этим власти решили ужесточить меры безопасности.

Он обратился к правительству и к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ввести чрезвычайное положение в Украине с привлечением правоохранителей и Нацгвардии.

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В городе уже проверяют 15 человек на наличие коронавируса. Люди изолированы в инфекционном отделении областной больницы.

Марцинкив также отметил, что с 20 марта в Ивано-Франковске полиция будет штрафовать людей - от 17 тысяч гривен для физических лиц и от 34 тысяч для юридических.

Обращаемся к руководству заведений: в магазины, аптеки, на рынки, допускать не больше десяти человек, которые должны сохранять дистанцию не менее 2 метров. Закрыть рынки, мы, к сожалению, не можем. Обращаемся в Антимонопольный комитет, чтобы не было спекуляций на лекарствах и продуктах. Держать на контроле уборку улиц, подъездов и т.д., - отметил мэр.

Руслан Марцинкив facebook.com/ruslan.martsinkiv

Напомним, в Киеве запаса медицинских масок может хватить на 7-10 дней - Поворозник. Из Украины вывозили десятки тонн масок.

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