В Ивано-Франковске коронавирус проверяют у 15 человек: детали
В Ивано-Франковске смертельный коронавирус заподозрили у 15 человек. Их анализы уже отправлены в Киев.
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Об этом на своей странице в Facebook написал мэр города Руслан Марцинкив.
Чиновник напомнил, что вчера в городе от коронавируса скончалась женщина. В связи с этим власти решили ужесточить меры безопасности.
Он обратился к правительству и к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ввести чрезвычайное положение в Украине с привлечением правоохранителей и Нацгвардии.
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В городе уже проверяют 15 человек на наличие коронавируса. Люди изолированы в инфекционном отделении областной больницы.
Марцинкив также отметил, что с 20 марта в Ивано-Франковске полиция будет штрафовать людей - от 17 тысяч гривен для физических лиц и от 34 тысяч для юридических.
Обращаемся к руководству заведений: в магазины, аптеки, на рынки, допускать не больше десяти человек, которые должны сохранять дистанцию не менее 2 метров. Закрыть рынки, мы, к сожалению, не можем. Обращаемся в Антимонопольный комитет, чтобы не было спекуляций на лекарствах и продуктах. Держать на контроле уборку улиц, подъездов и т.д., - отметил мэр.
Напомним, в Киеве запаса медицинских масок может хватить на 7-10 дней - Поворозник. Из Украины вывозили десятки тонн масок.
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