При закрытом метро и ограничениях на количество пассажиров в наземном транспорте харьковчане не скрывают своей ярости.

Блокируют пути и бьют окна трамваев: Третий день карантина в Харькове

Блокируют пути и бьют окна трамваев: Третий день карантина в Харькове

В пятницу, 20 марта, в Харькове пассажиры заблокировали движение нескольких веток трамваев, протестуя против ограничения перевозить по 10 человек в вагоне. В одном из трамваев недовольные пассажиры даже разбили окно. Об этом рассказал директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook.

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“Остановка трамвая “Станция метро академика Павлова“, ул.Г.Труда-ул.Ак.Павлова, разворотный круг 602м/р, пр.Тракторостроителей-ул.Немышлянская, ул.Морозова-ул.Киргизская к ул.Костычева; Салтовское шоссе-пр.Тракторостроителей, Холодная гора - это только краткий перечень улиц и остановок, где горожане перекрывают движение трамваев из-за ограничения количества пассажиров,“ - написал Сидоренко.

У одного трамвая разъярённые пассажиры разбили лобовое стекло. Для разблокирования движения везде вызываем полицию, но это пока мало помогает. Поскольку на указанных участках трамваи заблокированы, как вы понимаете, трамваи дальше не идут, люди на остановках по маршруту не знают, из-за чего задержка, - написал пресс-секретарь горсовета.

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Также Сидоренко добавил, что при закрытом метро перекрытие дорог только усугубляет ситуацию с перевозкой людей.

Харьковский горсовет призывает не делать этого, не ухудшать окончательно и так непростую ситуацию с перевозками людей в условиях антиэпидемиологических мер. Тем более тесный межличностный контакт протестующих на рельсах - никак не способствует улучшению противоэпидимиологической ситуации, – написал он.

Напомним, в первый день карантинных мер в Харькове случился транспортный коллапс. Из-за закрытого метро нагрузка на наземный транспорт резко выросла, и норму о 10 пассажирах в салоне никто не соблюдал.

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