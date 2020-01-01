Украинские ученые разработали экспресс-тесты на COVID-19 - Зеленский

"Наша задача сегодня - минимизировать распространение коронавируса. Для этого нужно быть дома" - подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что украинские ученые выпустили первую партию экспресс-тестов для выявления коронавируса. Тесты разработали сотрудники Института молекулярной биологии НАН Украины.

Об этом президент заявил во время своего видеообращения.

Мы получили первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии НАН - заявил он

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Владимир Зеленский подчеркнул, что в ближайшие 48 часов в страну поставят 10 млн тестов из Китая. Также в Украину доставят 10 аппаратов для искусственной вентиляции легких, миллион масок, 100 тыс масок повышенной защиты для медиков и полицейских и 10 тыс литров дезинфекционной жидкости.

Президент сообщил, что пациенту из Черновцов был сделан повторный анализ на коронавирус. Мужчина полностью здоров. Это первый в Украине пациент, который выздоровел.

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Владимир Зеленский вновь призвал украинцев оставаться дома. Он поблагодарил сознательных граждан.

“Оставаясь дома, вы помогаете нераспространения вируса, а не подвергаете риску ни себя, ни окружающих“ - отметил он.

Ранее сообщалось о том, что утром, 20 марта, в Украине было зафиксировано 26 случаев Covid-19. Три человека умерли.

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