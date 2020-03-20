В Украине первый человек выздоровел от коронавируса, - Зеленский

Президент записал новое видеообращение о ситуации с коронавирусом.

В Украине от болезни COVID-19 выздоровел первый пациент. Второй анализ у зараженного коронавирусом из Черновцов показал негативный результат. Об этом в видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Читай также: Темпы распространения COVID-19: 100 тыс за 12 дней

“Мы имеем очень радостную новость. Пациенту из Черновцов был сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус. И он показал отрицательный результат. А значит - можем констатировать официально: в Украине есть первый человек, который оправилась от коронавируса!“, - сказал президент.



Зеленский также рассказал, что в ближайшие 48 часов в Украину прибудет медицинский груз из Китая:

10 миллионов высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем регионам Украины;

10 аппаратов искусственной вентиляции легких;

1 миллионов масок, которые поступят в Украинский аптеки

100 тысяч масок повышенной защиты для врачей и работников полиции;

400 тысяч экспресс-тестов;

10 тысяч литров дезинфекционной жидкости.

Напомним, в Ивано-Франковске коронавирус проверяют у 15 человек.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.