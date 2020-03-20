В Украине первый человек выздоровел от коронавируса, - Зеленский
В Украине от болезни COVID-19 выздоровел первый пациент. Второй анализ у зараженного коронавирусом из Черновцов показал негативный результат. Об этом в видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
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“Мы имеем очень радостную новость. Пациенту из Черновцов был сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус. И он показал отрицательный результат. А значит - можем констатировать официально: в Украине есть первый человек, который оправилась от коронавируса!“, - сказал президент.
Зеленский также рассказал, что в ближайшие 48 часов в Украину прибудет медицинский груз из Китая:
- 10 миллионов высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем регионам Украины;
- 10 аппаратов искусственной вентиляции легких;
- 1 миллионов масок, которые поступят в Украинский аптеки
- 100 тысяч масок повышенной защиты для врачей и работников полиции;
- 400 тысяч экспресс-тестов;
- 10 тысяч литров дезинфекционной жидкости.
Напомним, в Ивано-Франковске коронавирус проверяют у 15 человек.
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