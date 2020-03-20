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В Украине первый человек выздоровел от коронавируса, - Зеленский

Комментариев: 2
Президент записал новое видеообращение о ситуации с коронавирусом.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
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В Украине от болезни COVID-19 выздоровел первый пациент. Второй анализ у зараженного коронавирусом из Черновцов показал негативный результат. Об этом в видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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“Мы имеем очень радостную новость. Пациенту из Черновцов был сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус. И он показал отрицательный результат. А значит - можем констатировать официально: в Украине есть первый человек, который оправилась от коронавируса!“, - сказал президент.

Зеленский также рассказал, что в ближайшие 48 часов в Украину прибудет медицинский груз из Китая:

  • 10 миллионов высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем регионам Украины;
  • 10 аппаратов искусственной вентиляции легких;
  • 1 миллионов масок, которые поступят в Украинский аптеки
  • 100 тысяч масок повышенной защиты для врачей и работников полиции;
  • 400 тысяч экспресс-тестов;
  • 10 тысяч литров дезинфекционной жидкости.

Напомним, в Ивано-Франковске коронавирус проверяют у 15 человек.

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Теги: Зеленский, коронавирус, Коронавирус в Украине
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Комментариев (2)
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Путин-Xyйло    20.03.2020, 12:54
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Как ему не хватает зрителей и аплодисментов!!!
sjsdsa    20.03.2020, 12:51
Оценка:  -6
sjsdsa
Для Украины это как первый человек, высадившийся на Марс .
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