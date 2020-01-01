В Тернополе женщина торговала медицинскими масками по 90 грн за штуку

Полиция оштрафовала женщину.

В Тернополе женщина просила за медицинскую маску 90 гривен tp.npu.gov.ua

В Тернополе полиция составила административный протокол на местную жительницу. Женщина торговала средствами индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Как сообщается, вчера во время проверки соблюдения карантинных мероприятий полицейские обнаружили женщину, которая продавала защитные маски возле супермаркета. За одну маску женщина просила 90 грн.

По словам 26-летней женщины, маски для продажи ей предоставил мужчина, с которым она познакомилась в Facebook. За 5 часов работы он пообещал заплатить ей 250 грн. У женщины изъяли 36 средств индивидуальной защиты.

В отношении женщины полицейские составили административный протокол по части 2 статьи 160 КУоАП (торговля с рук в неустановленных местах).

В Тернополе женщина просила за медицинскую маску 90 гривен tp.npu.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что в начале эпидемии COVID-19 в Китае Украина экспортировала маски. До введения запрета на экспорт многие предприниматели опустошили свои склады, отправив запасы масок за рубеж.

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