Под Ровно дети продавали самодельные маски

Появились детали из места инцидента.

В городе Здолбунов Ровенской области школьники нарушили условия карантина и под больницей продавали самодельные маски по 25 гривен.

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Об этом сообщает Telegram-канал ZDOLBUNiV, ссылаясь на очевидца события.

По словам женщины-свидетеля, ребятам на вид 11-14 лет. Она спросила детей почему они не носят повязки и что они вообще делают возле больницы. А ответ она услышала, что детям коронавирус не грозит. Местная жительница также отметила, что продавали школьники самодельные бинтовые повязки.

По состоянию здоровья я не звонила в полицию, потому что они бы убежали и я бы не смогла их удержать, поэтому обратилась к медперсоналу больницы! Уважаемые родители! Ну хоть поинтересуйтесь, что ваши дети делают на карантине! - подчеркнула женщина.

Дети сказали, что им не грозит коронавирус t.me/nzdolbuniv

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Напомним, дефицит средств индивидуальной защиты исчезнет через 3-4 дня. Также власти обещают ликвидировать нехватку дезинфицирующих средств.

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