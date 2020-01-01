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В Днепропетровской области ввели режим чрезвычайной ситуации

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В облсовете заявляют, что решение имеет формальный характер.
Еще одна область вводит режим чрезвычайной ситуации
Еще одна область вводит режим чрезвычайной ситуации
EPA/UPG

С 20 марта в Днепропетровской области введена чрезвычайная ситуация из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом на своем официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба Днепропетровского областного совета.

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Решение о введении чрезвычайной ситуации приняла региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области. Отмечается, что решение носит формальный характер, на данный момент в области не планируют вводить новые ограничения.

"Я считаю, что оснований для чрезвычайной ситуации пока нет, данное решение комиссии является скорее формальным - необходимым для организации работы штаба. Дополнительных ограничений оно не повлечет", - отметил глава облсовета Святослав Олейник.

Днепропетровский облсовет/Telegram


Напомним, в Киеве также вводят режим чрезвычайной ситуации.

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Теги: Днепропетровская область, карантин, Коронавирус в Украине
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