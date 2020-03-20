Сепаратисты устроили кровавые бои на Донбассе: есть раненый

Штаб ООС сообщил, что противник ведет огонь из запрещенного вооружения.

Сегодня, 20 марта, российские оккупанты очередной раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. В результате ранен один украинский воин.

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Об этом оперативно сообщает штаб ООС.

Отмечается, что атака боевиков произошла на Луганском направлении. Сепаратисты выпустили 20 мин по позициям ВСУ под Крымским из миномета 120 калибра. Кроме того, боевики открыли огонь в районе населенного пункта Луганское из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Во время вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. Эвакуационной техникой воин был доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное, - сказано в сообщении.

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Штаб ООС подчеркивает, что преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей.

Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ, - отметили в штабе ООС.

Напомним, на Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный. Военнослужащему было 35 лет. Он погиб вечером 19 марта в районе населенного пункта Попасная в Луганской области.

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