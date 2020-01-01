Сильные дожди и снег: Украину накроет антициклон
Завтра, 21 марта, в Украине ожидается резкое похолодание и обильные осадки в виде дождя и даже снега. Солнечная погода порадует только восточные регионы страны.
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Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, Украину накроет мощный антициклон Юрген. Отмечается, что антициклон принесет с собой снижение температуры воздуха д + 3…+13 градусов, а ночью ожидайте от 1 до 6 градусов с отметкой плюс.
Также известно, что все регионы страны накроют дожди. Без осадков только в Донецкой и Харьковской областях.
На западной части страны ожидается сильный дождь с мокрым снегом и температурой максимум +6 градусов. Теплее всего будет в Херсонской области - там прогнозируют +13. В остальных южных областях до +11. На севере и в центре - дожди и до +10.
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Кроме того, в Запорожской и Херсонской областях днем ожидается дождь, а в остальных регионах - сильный дождь и днем, и ночью. В центральных регионах - Полтавской, Черкасской и Кировоградской области - будет дождливо и до +10. В Днепропетровской - столбики термометра покажут +11.
В северной части страны - +7 с дождем и мокрым снегом.
В столице 21 марта ожидается сильный дождь, возможен мокрый снег. Днем температура воздуха составит от 3 до 7 градусов, ночью - от 3 до 5.
Напомним, погода в пятницу, 20 марта, в Украине будет в основном солнечная. Осадки возможны на западе страны и в Крыму.
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