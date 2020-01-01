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Вирус COVID - 19 Житомире: Госпитализирован ещё один человек

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Человек вернулся из Германии.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

В Житомире на данный момент проверяют еще одного больного человека с подозрением на вирус COVID - 19. Он был госпитализирован в больницу №1. Об этом заявил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает РБК-Украина

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Как сообщается, коронавирус подозревают у 69-летнего человека, который вернулся из Германии.

“Человек 69 лет, приехал из Германии, где, вероятно, были контакты с больными. Первый экспресс-тест был отрицательный“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Чрезвычайная ситуация введена из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

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Теги: Житомир, Коронавирус, Эпидемия, Карантин
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