В Рио статую Христа подсветили флагами стран, где бушует коронавирус

Власти Бразилии поддержали страны, которые борются с вирусом COVID-19.

В Рио-де-Жанейро знаменитую статую Христа Спасителя подсветили флагами стран, которые пострадали от эпидемии коронавируса. Бразильские власти сделали это в знак солидарности. Об этом сообщает CNN у себя в Instagram.

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Также на статуе появились слова надежды и поддержки. У монумента помолился бразильский кардинал Орани Жуан Темпеста.

Напомним, ранее в День независимости Украины статую Христа-Искупителя на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро подсветили цветами украинского флага. Это сделали по случаю 100-летия возрождения украинской государственности.

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