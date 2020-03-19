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В Рио статую Христа подсветили флагами стран, где бушует коронавирус

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Власти Бразилии поддержали страны, которые борются с вирусом COVID-19.
Статую Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро
Статую Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро
Скриншот

В Рио-де-Жанейро знаменитую статую Христа Спасителя подсветили флагами стран, которые пострадали от эпидемии коронавируса. Бразильские власти сделали это в знак солидарности. Об этом сообщает CNN у себя в Instagram

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Также на статуе появились слова надежды и поддержки. У монумента помолился бразильский кардинал Орани Жуан Темпеста.

Напомним, ранее в День независимости Украины статую Христа-Искупителя на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро подсветили цветами украинского флага. Это сделали по случаю 100-летия возрождения украинской государственности. 

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Теги: Рио, Статуя, Подсветка, Флаги, Коронавирус, Бразилия
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