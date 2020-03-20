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Аваков на заседании Кабмина по коронавирусу играл “Ферму”: видео

Комментариев: 6
Глава МВД оконфузился в правительстве.
Арсен Аваков играл "Ферму"
Арсен Аваков играл "Ферму"
скриншот видео

Министр внутренних дел Украины на заседании Кабинета министров по коронавирусу играл на мобильном телефоне популярную игру “Ферма”.

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Момент запечатлели активисты, которые был присутствующими на данном мероприятии. 

Об этом сообщает 24 канал, который и опубликовал забавное видео.

Глава МВД Арсен Аваков во время заседания правительства играл в онлайн-игру "Ферма" на своем смартфоне. Кабмин, кстати, рассматривал вопросы, вызванные пандемией коронавируса, - сказано в описи к видеоролику.

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На видео видно, как озадаченный Аваков прорабатывает стратегию управления своей “фермой” и практически не обращает внимание на своих коллег и тему, которую они все собрались обсудить.

Напомним, в "Слуге народа" объяснили, почему не убрали Авакова. Депутат от "Слуги народа" сказала, что на данный момент нет человека с опытом, который мог бы заменить Авакова на его посту.

 

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Теги: Аваков, видео, Ферма, конфуз
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Комментариев (6)
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sjsdsa    20.03.2020, 15:41
Оценка:  -10
sjsdsa
Знает что все эти коронофикусы чушь собачья.
Kostos    20.03.2020, 15:57
Оценка:  +5
Kostos
Пфф... У тебя и Земля плоская
sjsdsa    20.03.2020, 16:12
Оценка:  -4
sjsdsa
Нет, плоская только твоя башка )))
nelci    20.03.2020, 15:40
Оценка:  -12
nelci
Играл в ферму и что, кому то до вподобы в стрелялки играть?
Zvon33    20.03.2020, 15:21
Оценка:  +3
Zvon33
а лицо то, невозмутимо!
МаксимУм    20.03.2020, 15:10
Оценка:  +14
МаксимУм
Корову-вирус доил?
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