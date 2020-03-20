Аваков на заседании Кабмина по коронавирусу играл “Ферму”: видео

Глава МВД оконфузился в правительстве.

Министр внутренних дел Украины на заседании Кабинета министров по коронавирусу играл на мобильном телефоне популярную игру “Ферма”.

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Момент запечатлели активисты, которые был присутствующими на данном мероприятии.

Об этом сообщает 24 канал, который и опубликовал забавное видео.

Глава МВД Арсен Аваков во время заседания правительства играл в онлайн-игру "Ферма" на своем смартфоне. Кабмин, кстати, рассматривал вопросы, вызванные пандемией коронавируса, - сказано в описи к видеоролику.

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На видео видно, как озадаченный Аваков прорабатывает стратегию управления своей “фермой” и практически не обращает внимание на своих коллег и тему, которую они все собрались обсудить.

Напомним, в "Слуге народа" объяснили, почему не убрали Авакова. Депутат от "Слуги народа" сказала, что на данный момент нет человека с опытом, который мог бы заменить Авакова на его посту.

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