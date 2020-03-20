Зеленский уволил советника, критиковавшего совместный совет с ОРДЛО

Нардеп выступал против подписанных главой ОП Ермаком договоренностей в Минске.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил нардепа от “Слуги народа“ Гео Лероса с должности внештатного советника президента. Соответствующий указ №100/2020 опубликован на сайте главы государства.

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“Освободить Лероса Гео Багратовича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата)“, - говорится в тексте указа.

Причины увольнения советника в указе не приводятся.

Следует отметить, что ранее Гео Лерос активно критиковал подписанные 11 марта в Минске договоренности о создании Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

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В частности Лерос вместе с группой других депутатов фракции “Слуга народа“ просили Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины. Также Лерос раскритиковал эти договоренности в интервью журналистам.

Напомним, советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо, который также является известным шоуменом, назвал войну на востоке Украины “внутренним конфликтом“.

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