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Зеленский уволил советника, критиковавшего совместный совет с ОРДЛО

Комментариев: 5
Нардеп выступал против подписанных главой ОП Ермаком договоренностей в Минске.
Гео Лерос
Гео Лерос
Гео Лерос/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский уволил нардепа от “Слуги народа“ Гео Лероса с должности внештатного советника президента. Соответствующий указ №100/2020 опубликован на сайте главы государства.

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“Освободить Лероса Гео Багратовича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата)“, - говорится в тексте указа.

Причины увольнения советника в указе не приводятся.

Следует отметить, что ранее Гео Лерос активно критиковал подписанные 11 марта в Минске договоренности о создании Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

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В частности Лерос вместе с группой других депутатов фракции “Слуга народа“ просили Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины. Также Лерос раскритиковал эти договоренности в интервью журналистам.

Напомним, советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо, который также является известным шоуменом, назвал войну на востоке Украины “внутренним конфликтом“.

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Теги: Лерос, Ермак, Зеленский, советник, ОРДЛО, Минские соглашения
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Комментариев (5)
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Операторська    20.03.2020, 15:48
Оценка:  +9
Операторська
так чия була ініціатива щодо Конс. ради? Завканцелярією Єрмака?
denis82    20.03.2020, 15:39
Оценка:  -12
denis82
что это за чурка, что оно вообще там делает??? позор Украине, выбрали бля.дей черножопых
ЗаелоПластинку    20.03.2020, 16:05
Оценка:  +7
ЗаелоПластинку
За масквабадом следи, нацист
Frenki-zol    20.03.2020, 15:26
Оценка:  -12
Frenki-zol
прощай, порохоботина тупая)))
nelci    20.03.2020, 15:33
Оценка:  -13
nelci
Почему тупая, совсем не тупая, каждый зарабатывает там где ему хорошо платят иначе зачем бы этот человек в депутаты пролезал?
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