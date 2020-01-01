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Чиновники Одесской ОГА похитили 1,6 млн бюджетных денег - СБУ

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Правоохранители ликвидировали преступную схему в Одесской обладминистрации.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Пресс-центр СБУ

Сотрудники контрразведки СБУ ликвидировали коррупционную схему растраты бюджетных средств чиновниками одного из департаментов Одесской областной государственной администрации. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Отмечается, что правоохранители разоблачили схему в январе 2020 года. Для вывода денег чиновники департамента использовали подконтрольное ОГА коммунальное предприятие. По предварительным данным было присвоено почти 1,6 млн гривен при закупке товаров для нужд департамента.

В СБУ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ руководителю департамента Одесской ОГА. По версии правоохранителей, сотрудник администрации причастен к хищению средств, предусмотренных на заработную плату работников департамента. Для этого чиновники организовали схему фиктивного трудоустройства.

На данный момент продолжаются следственные действия. В случае доказательства вины, фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, чиновнику Минюста сообщили о подозрении в получении взятки.

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Теги: СБУ, коррупция, ОГА, Одесса
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