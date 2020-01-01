В Хмельницком у двух человек заподозрили коронавирус
В Хмельницком двух пациентов инфекционной больницы проверяют на коронавирус. Госпитализированы мужчина и женщина.
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Об этом изданию vsim.ua сообщила главный врач Хмельницкой городской инфекционной больницы Оксана Поддубная.
По словам медика, у 38-летней женщины развилась пневмония, 26-летний мужчина имеет высокую температуру. Кроме того, мужчина сознался, что недавно вернулся из Польши.
Мы уже провели лабораторные исследования, ждем результатов, - отметила Поддубная.
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Врачи оценивают состояние обоих пациентов как средней тяжести. Их поместили в специальные боксы, полностью изолировали от общества и оказывают первоочередную помощь.
Напомним, в ВОЗ назвали самый эффективный способ борьбы с коронавирусной инфекцией. Представитель Всемирной организации предложила перенимать опыт Китая.
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