В Хмельницком у двух человек заподозрили коронавирус

Мужчина недавно вернулся из Польши.

В Хмельницком двух пациентов инфекционной больницы проверяют на коронавирус. Госпитализированы мужчина и женщина.

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Об этом изданию vsim.ua сообщила главный врач Хмельницкой городской инфекционной больницы Оксана Поддубная.

По словам медика, у 38-летней женщины развилась пневмония, 26-летний мужчина имеет высокую температуру. Кроме того, мужчина сознался, что недавно вернулся из Польши.

Мы уже провели лабораторные исследования, ждем результатов, - отметила Поддубная.

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Врачи оценивают состояние обоих пациентов как средней тяжести. Их поместили в специальные боксы, полностью изолировали от общества и оказывают первоочередную помощь.

Напомним, в ВОЗ назвали самый эффективный способ борьбы с коронавирусной инфекцией. Представитель Всемирной организации предложила перенимать опыт Китая.

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