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Еще более 23 тысяч украинцев планируют вернуться из-за границы - МИД

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В Украину массово возвращаются граждане из-за границы.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Еще более 23 000 граждан Украины могут вернуться из-за границы в ближайшее время. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Егор Божок во время брифинга 20 марта, сообщает УНИАН.

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Дипломат отметил, что 20 марта запланировано около 42 авиарейсов из 16 стран.

“Перед нами также до сих пор стоит вызов такого же количества украинцев – чуть более 23 тысяч остаются за границей. Сегодня у нас запланировано около 42 рейсов из Египта, Германии, Соединенного Королевства, Турции, Испании, Кипра, ОАЭ, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Доминиканской Республики, Израиля, Литвы, Швеции, Швейцарии и Франции“, – отметил Божок.

Напомним, за границей возросло число украинцев на карантине.

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Теги: МИД, украинцы, коронавирус, Карантин
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