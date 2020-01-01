Еще более 23 тысяч украинцев планируют вернуться из-за границы - МИД

В Украину массово возвращаются граждане из-за границы.

Еще более 23 000 граждан Украины могут вернуться из-за границы в ближайшее время. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Егор Божок во время брифинга 20 марта, сообщает УНИАН.

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Дипломат отметил, что 20 марта запланировано около 42 авиарейсов из 16 стран.

“Перед нами также до сих пор стоит вызов такого же количества украинцев – чуть более 23 тысяч остаются за границей. Сегодня у нас запланировано около 42 рейсов из Египта, Германии, Соединенного Королевства, Турции, Испании, Кипра, ОАЭ, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Доминиканской Республики, Израиля, Литвы, Швеции, Швейцарии и Франции“, – отметил Божок.



Напомним, за границей возросло число украинцев на карантине.

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