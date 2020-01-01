Заражение Шахова COVID-19 не повлияет на работу Рады, - Разумков

Парламент не будет закрываться на карантин из-за болезни нардепа Шахова.

Верховная Рада продолжит свою работу несмотря на заболевание народным депутатом Сергеем Шаховым респираторным заболеванием COVID-19. Об этом в интервью изданию "Интерфакс-Украина" рассказал председатель парламента Дмитрий Разумков.

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"Я думаю, что Верховная Рада будет работать. Понимаю, что человек, который заразился коронавирусом, действительно будет находиться на самоизоляции, дай Бог ему здоровья, чтобы он быстрее вернулся в строй. На работу самого парламента, как институции, это не повлияет", - отметил он.



Разумков подчеркнул, что несмотря на карантинные меры, парламентские комитеты продолжат разрабатывать новые законопроекты.



"Мы действительно перешли в режим работы в комитетах. Это не означает какой-то карантин, закрытие или переучет Верховной Рады, мы работаем в нормальном режиме, в таком, как работали раньше. Единственное - уменьшаем количество людей, которые собираются в одном помещении для того, чтобы сократить риски заражения, заболевания. По этому принципу живет вся страна. Верховная Рада работает, комитеты работают, я на рабочем месте вчера, сегодня, завтра, послезавтра, надеюсь, что столько, сколько буду работать - столько и буду пребывать на рабочем месте", - добавил Разумков.



Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прошел тест на COVID-19.

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