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В Украине вынесли первое судебное решение за нарушение карантина

Комментариев: 1
Жительницу Киева оштрафовали на 17 тысяч гривен.
В Украине вынесено первое судебное решение в связи с карантином
В Украине вынесено первое судебное решение в связи с карантином
depositphotos.com

В пятницу, 20 марта, Шевченковский районный суд Киева вынес первое в Украине решение по нарушению правил карантина в связи с коронавирусной угрозой. Как сообщает пресс-служба суда, жительницу столицы оштрафовали на 17 тысяч гривен.

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Суд установил, что женщина продавала продукты с рук в неустановленном месте. Этим допустила нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина.

Лицо признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 443 Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложен административный штраф в размере 17 000 гривен, - говорится в решении суда.

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Пресс-служба суда отдельно уточнила, что наложенный штраф является минимальным для данного вида нарушения. К тому же привлеченная к ответственности гражданка “не относится к социально незащищенным слоям населения, не является лицом преклонного возраста и осуществляла торговлю фруктами и овощами в большом количестве“.

Напомним, в Тернополе женщина торговала медицинскими масками по 90 грн за штуку. Полиция оштрафовала женщину.

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Теги: карантин, штраф, Киев, суд
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Комментариев (1)
Architheory    20.03.2020, 17:41
Оценка:  +3
Architheory
Дебилизм процветает как вирус. Когда годами боряться с мусором и говорят, введите громадные штрафы за выброс мусора на обочину или несанкционированные свалки, так нет б...ь, эти дегенераты сдерут 17 штук с продавщицы...
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