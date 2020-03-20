В Украине вынесли первое судебное решение за нарушение карантина

Жительницу Киева оштрафовали на 17 тысяч гривен.

В Украине вынесено первое судебное решение в связи с карантином depositphotos.com

В пятницу, 20 марта, Шевченковский районный суд Киева вынес первое в Украине решение по нарушению правил карантина в связи с коронавирусной угрозой. Как сообщает пресс-служба суда, жительницу столицы оштрафовали на 17 тысяч гривен.

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Суд установил, что женщина продавала продукты с рук в неустановленном месте. Этим допустила нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина.

Лицо признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 443 Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложен административный штраф в размере 17 000 гривен, - говорится в решении суда.

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Пресс-служба суда отдельно уточнила, что наложенный штраф является минимальным для данного вида нарушения. К тому же привлеченная к ответственности гражданка “не относится к социально незащищенным слоям населения, не является лицом преклонного возраста и осуществляла торговлю фруктами и овощами в большом количестве“.

Напомним, в Тернополе женщина торговала медицинскими масками по 90 грн за штуку. Полиция оштрафовала женщину.

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