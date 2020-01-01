Как уберечь организм от вируса

Как можно помочь себе, если специфического лечения коронавируса не существует?

Если украинец заразится COVID-19 и заболеет, лечить его будут симптоматически, сбивать температуру и устранять дискомфорт уже известными лекарствами.

Почему тогда одни переносят коронавирус “на ногах“ и без последствий, а другие борются с серьезными осложнениями?

Все дело в том, что у нас разный риск как заразиться, так и столкнуться с неприятностями после COVID-19.

Во-первых, это, конечно же, возраст. Коронавирус не опасен для младенцев и детей, у людей до 39 лет чаще всего протекает в легкой форме, а смертность составляет только 0,2% (не опаснее сезонного гриппа). В возрастной категории от 70 до 79 лет этот параметр возрастает до 8%, а для пожилых граждан в возрасте от 80 лет смертность останавливается на уровне 14,8%. Также имеет значение наличии сопутствующих заболеваний, например, сердечно-сосудистых патологий, сахарного диабета, эндокринных нарушений, системных и хронических болезней.

Однако даже если вы находитесь в группе риска, паниковать рано.

Вторым фактором, влияющим на течение болезни (и гораздо в большем объеме, чем возраст) является естественный иммунитет человека.

Он противостоит вирусам и бактериям каждый день и каждую минуту, благодаря иммунитету мы не болеем после контакта с инфицированными людьми.

Иммунитет формируется без участия человека, сопротивляемость заложена на генетическом уровне, но со временем иммунитет ослабевает. Именно поэтому пожилые люди чаще заражаются COVID-19 и сталкиваются с вирусной пневмонией, вызванной вирусом – слабая сопротивляемость организма на фоне хронических заболеваний снижает шансы побороть инфекцию и не допустить осложнений.

Чтобы иммунитет был в форме, поддерживайте его специальными биологическими веществами.

Мы знаем об аскорбиновой кислоте, но ее недостаточно в период пандемии. Помогите иммунитету препаратами, созданными для активации защитных сил и профилактики вирусных заболеваний. Подобного плана лекарства помогают повысить готовность организма к борьбе с вирусом: иммунитет включается в работу раньше, антитела вырабатываются быстрее, и риск осложнений существенно снижается.

На украинском рынке среди подобных препаратов представлены Энгистол, Грипп-Хеель, Лимфомиозот.

Чтобы позитивный эффект для иммунитета был максимальным, рекомендуется принимать несколько препаратов.

И, конечно, не забываем мыть руки после возвращения домой.

Коронавирус остается активным на разных поверхностях до 72-х часов, а при попадании на слизистую оболочку провоцирует заболевание. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют не касаться лица грязными руками или после того, как вы дотронулись до своего смартфона, кошелька или денежных купюр. Будьте здоровы!