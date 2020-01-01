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Медики рассказали о контактах погибшей от COVID-19 в Ивано-Франковске

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Все контакты погибшей еще не установлены, но медики из поликлиники, а также их родственники уже на самоизоляции. На карантин закрылось также предприятие, где работала женщина.
Медики, контактировавшие с погибшей, ушли на самоизоляцию
Медики, контактировавшие с погибшей, ушли на самоизоляцию
Корреспондент.net

Погибшая от коронавируса жительница Ивано-Франковска до выяснения диагноза она ходила на работу и в поликлинику. Теперь весь медперсонал, с которым она контактировала, и их родственники - отправлены на самоизоляцию. Об этом в пятницу, 20 марта, говорится в сюжете ТСН.

 Отмечается, что медики разыскивают и изолируют всех, кто контактировал с 56-летней горожанкой.

Также сообщается, что помещение поликлиники, кабинет и коридоры, дезинфицируют еще с того дня, когда женщину в тяжелом состоянии госпитализировали с удушьем, а на следующий день она умерла.

Кроме того, в специальный бокс госпитализировали ее мужа в качестве контактного. Хотя никаких симптомов коронавирус у него пока нет. Медики предполагают, что женщина могла подхватить вирус именно от него, потому что муж недавно вернулся домой из Чехии.

"Также отобран мазок у возможно контактного сына. И сегодня отправлены в вирусологическую лаборатории Киева", - говорит директор Ивано-Франковского областного лабораторного центра Роман Савчук.

Сообщается, что женщина работала на одном из предприятий в городе. Там, в частности, производят сухой яичный порошок. Сейчас оно закрыто на карантин. Кем именно она там работала и имела ли доступ непосредственно к готовой продукции, пока неизвестно. Похоронена женщина будет с соблюдением всех требований безопасности.

Тем временем областную инфекционную больницу освобождают от пациентов - для тех, у кого подозревают коронавирус. Больных переводят в другую больницу.

Напомним, 19 марта в Ивано-Франковске скончалась женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19. Сегодня местные власти призвали президента и правительство ввести в стране чрезвычайное положение.
 
 

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Теги: смерть, Ивано-Франковск, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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